Politi efter narkohaj til fods i Nykøbing

NYKØBING:Politibetjente, der i fuldt firspring forfølger kriminelle til fods, er en velkendt film- og tegneseriescene. En sådan udspillede sig mandag aften gennem Nykøbings gader.

- En 28-årig mand fra Nykøbing, som vi havde under mistanke for narkosalg, blev klokken 21 antruffet af en patrulje på Dyrskuevej. Han stak af, hvorefter betjentene satte efter ham og fangede ham i en baggård i Nørregade, siger kriminalkommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted.

Sortiment af stoffer

Mistanken viste sig berettiget. Den 28-årige var i besiddelse af 48 gram amfetamin, 0,6 gram kokain, 8 gram hash og 29 piller.

- Han blev anholdt og sigtet for salg af euforiserende stoffer. Det er en person, vi kender fra lignende overtrædelser. 6. januar ransagede vi en bil, hvori han gemte 465 gram hash og 2,42 gram amfetamin. Besiddelserne er mængdemæssigt lige på grænsen til, at han skulle fremstilles i grundlovsforhør, men han vil naturligvis kunne imødese et retsligt efterspil, siger Jørgen Jensen.