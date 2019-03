Politi intensiverer jagt på mistænkelig blå varevogn

NYKØBING: Politiet har sat ekstra ressourcer ind på at finde den blå varevogn og fire unge mænd i 20’erne, der for nyligt har skabt frygt blandt børn og deres forældre i Nykøbing.

Jørgen Jensen, politikommissær hos lokalpolitiet i Thisted, oplyser, at politiet har øget patruljeringen i byens gader. Tre børn, to piger og en dreng i 11-års alderen, har oplevet at blive forfulgt til fods af mændene og af vognen ved Jernbanevej og M. C. Holms Skole. De nåede dog at flygte. Alle tre episoder er anmeldt til politiet.

- Vi har fået to henvendelser om den blå varevogn, men ikke nogen, der har ført til et gennembrud. Vores forebyggende afdeling for nærhed og tryghed er også sat på sagen, siger politikommissæren.

Han tilføjer, at politiet ikke nødvendigvis ser de fire mænd som børnelokkere, men muligvis som personer, der bevidst ønsker at skræmme børnene.

Tager forholdsregler

Ikke kun politiet har opmærksomheden rettet mod mændene i den blå varebil.

M.C.Holms Skole advarer i et Facebookopslag også mod den.

Nanzie Andersen, mor til en af de 11-årige piger, der for nylig oplevede at blive forfulgt af mændene i den mørkeblå varevogn, har som beskrevet i folkebladet i går været ude med en advarsel på Facebook. Hun glæder sig over politiets ekstra indsats.

- Det er da forfærdeligt utrygt og skrækkeligt, at sådan noget kan ske her. Jeg håber, at de snart finder frem til bilen og mændene, siger Nanzie Andersen.

Hun tilføjer, at det af kommentarfeltet på Facebook fremgår, at bilen sidste år blev set i Farsø og siden i Thisted.

På det sociale medie spekuleres der også i, om mændene kun er ude på at skræmme børnene, eller om der er tale om børnelokkere. Sidstnævnte tanke har Nanzie Andersen ikke tænkt, siger hun. Men hun har taget sine forholdsregler omkring datterens færden.

- Hun får ikke længere lov til at gå ude om aftenen efter kl. 18, hvor det er ved at blive mørkt, siger Nanzie Andersen.

- Hun har det ok nu, men har været bange. Hun havde ellers lagt det bag sig, da det samme skete for hendes kammerat, men vi har snakket rigtig meget om det, uddyber hun.