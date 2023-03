Politi massivt til stede - person stukket med kniv

Opdateret lørdag kl. 12.20.

MORS:Lørdag vrimler det med politi i Nykøbing.

Årsagen er det, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen kalder en "alvorlig hændelse".

- Vi fik klokken 8.18 en anmeldelse om, at der var sket en alvorlig hændelse på Bangsgade i Nykøbing. En forurettet er fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital, siger vagtchefen, som bekræfter, at man er i gang med at efterforske på stedet.

På Twitter skriver politiet, at der er tale om knivstikkeri.

Den forurettede, som er fløjet til behandling, er i stabil tilstand, oplyser politiet.

Vi er tilstede på en adresse på Bangsgade i Nykøbing. Vi efterforsker et alvorlige hændelse. En person er ramt af knivstik. Er overført til Aalborg. Er nu i stabil tilstand.

Der er ingen tidshorisont på vores tilstedeværelse.

Vi har ikke yderligere oplysninger pt. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) March 4, 2023

Ifølge Nordjyskes oplysninger arbejder politiet både i Bangsgade, ligesom de også har spærret et stort område af ved havnen.

Midt- og Vestjyllands Politi vil lørdag middag ikke komme nærmere ind på, hvem offeret er eller oplyse andre detaljer i sagen.

- Vi efterforsker stadig og melder ud, når vi kan, siger vagtchef Anders Olesen.

Politi i aktion i Nykøbing

