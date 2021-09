Politi undersøger mystisk brand på Mors

SEJERSLEV:Politiet er ved at undersøge, hvordan der kunne opstå brand i et hus på Møllebakken i Sejerslev på Nordmors fredag eftermiddag.

Igen var hjemme, da ilden opstod i køkkenet. En nabo opdagede, at der kom røg fra køkkenvinduet, og ringede 112.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 13.37, og de fik hurtigt slukket ilden, der ikke nåede at anrette større skader.

En plastikbalje med vasketøj var blevet efterladt på et tændt komfur, oplyser indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Politi.

Hvordan det kunne ske, ved han ikke.

Men indsatslederen er ikke i tvivl om, at det kunne være endt helt galt:

- Hvis det havde bredt bredt sig, uden at nogen opdagede det, så kunne hele huset være brændt, siger Mogens Hansen.

Angiveligt opstod der også brand i en stub ved et nabohus.

Politifolk var fredag eftermiddag på stedet for at søge efter spor. P.t. har det ikke været muligt at få en kommentar fra politiet til sagen.