Politiet dropper sag fra busterminalen i Nykøbing

NYKØBING:En politiaktion, der fandt sted på busterminalen i Nykøbing den 8. september, fører ikke til tiltale af nogen personer. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi.

Busterminalen var den pågældende onsdag formiddag afspærret gennem flere timer, og kilder har oplyst til Nordjyske, at der blev arbejdet på at sikre dna-spor fra flere involverede personer.

Men politiet har hele vejen igennem været særdeles tilbageholdende med at fortælle om aktionen - udover at bekræfte, at man var til stede på busterminalen.

Nu lyder vurderingen fra anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi, at der ikke er basis for at gå videre med sagen.

- Vi mener ikke, at der er begået noget strafbart, som kan bevises i en retssag, siger kommunikationsrådgiver Mette Quistgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Den forurettede i sagen har dog mulighed for at påtale denne afgørelse, oplyser hun.