Indbrud i brugs: Politiet efterlyser cigarettyve - se video

DURUP:Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser tre personer, der er mistænkt for at have stjålet en stor mængde cigaretter ved et indbrud i Dagli’Brugsen i Durup i Salling.

Indbruddet skete klokken 03.03 natten til tirsdag, hvor tre maskerede mænd dukkede op ved indgangen til varelageret og brød døren op ind til lageret. Det lykkedes tyvene at slippe afsted med flere kasser fyldt med cigaretter.

Butikkens videoovervågning viser, at gerningsmændene ankom til stedet til fods og forlod arealet igen gående. Det er på billederne ikke muligt at se, hvordan de ellers er kommet til og fra gerningsstedet.

Politiet har valgt at offentliggøre overvågningsbilleder fra butikken i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at identificere de mistænkte. De beskrives alle tre som mænd, der er spinkle til almindelig af bygning. De er iført mørkt tøj og maskerede. Den ene bar en pandelampe.

Borgere, der har oplysninger om personernes identitet eller opholdssted, kan kontakte politiet på telefonnummer 114.

Vagthavende ved politiet i Skive oplyste torsdag morgen, at efterlysningen allerede har ført til, at politiet har modtaget fire henvendelser i sagen. Dem vil der blive samlet op på i løbet af dagen.