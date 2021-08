Politiet fik jackpot: Stoppede narkobilist med eftersøgt mand på bagsædet

MORS:Torsdag aften kl. 18:15 stoppede en patrulje fra Thisted Politi en bil på Vilsundvej ved Sundby Mors.

Bag rattet sad en 32-årig mand fra Holstebro, der viste sig ikke at have noget kørekort. Desuden var manden også påvirket af euforiserende stoffer, og han blev sigtet for begge forhold.

Foruden den 32-årige var bilens ejer, en 58-årig mand fra Herning, også med på køreturen. Han blev sigtet for at overlade føringen af bilen til den 32-årige.

Sidst men ikke mindst var en 30-årig mand fra Horsens med i bilen. Han var i besiddelse af et gram kokain, hvilket han blev sigtet for.

Da patruljen slog den 30-årige op i deres register stod det klart, at manden også var eftersøgt til afsoning. Han blev derfor kørt direkte til arresten i Viborg.

- Det var en rigtig fin bil at få stoppet, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.