Politiet fik travlt: Masser af ballade i Nykøbing

NYKØBING:Politiet måtte natten til lørdag rykke talstærkt ud, da de klokken 01.19 fik melding om slagsmål i og uden for værtshuset Dixie Bar på Rådhustorvet i Nykøbing.

- Der er blandt andet et par kvinder, der er oppe at slås. En 20-årig kvinde vil blive sigtet for vold, fordi hun kradsede en 19-årig kvinde i ansigtet, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

En 22-årig mand fra Salling og en 26-årig mand fra Thy sigtes for ordensbekendtgørelsen, fordi de ikke ville forlade stedet, da politiet bad dem om det. Den 26-årige sigtes desuden efter retsplejeloven, fordi han nægtede at oplyse sit navn.

- Folk var fulde og ubehagelige, og der var en masse, der var oppe at slås. Vi havde seks-otte betjente ovre for at få det skilt ad, siger politikommissæren.

Jørgen Jensen oplyser, at politiet arbejder videre med sagen, og der kan godt komme flere sigtelser.