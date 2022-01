Politiet har øget tilstedeværelse på Mors: - Det har været positivt

NYKØBING: Siden 1. november har Midt- og Vestjyllands Politi øget deres tilstedeværelse på Mors.

Lokalstationen i Nykøbing har opmandet fra to til tre medarbejdere, og det har været en positiv oplevelse, fortæller politikommissær Jørgen Jensen:

- Udvidelsen betyder, at vi oftere kan trække på de kræfter, vi har lokalt på Mors. Indenfor åbningstiden tager de sig af anmeldelser og sager på Mors samt alle de praktiske ting som at passe arresten, tage imod besøgende eller servicere kommunen. Så det er rigtig godt, at der er kommet en mand mere derovre, siger Jørgen Jensen.

Det har hele tiden været sådan, at vagtcentralen har kunnet kontakte stationen i Nykøbing, hvis der har været noget akut, man skulle rykke ud til - nu er der bare én mand mere, der kan være med til at løfte arbejdsmængden.

- Kollegerne i Nykøbing deltager også i patruljetjeneste i weekenden her i kredsen, siger Jørgen Jensen og fortsætter:

- Vi er meget positive over den opmanding, for når vi har en øget tilstedeværelse på øen, så kan borgerne på Mors få en bedre betjening, når de ringer til os, og vi har bedre mulighed for at rykke ud og se på sagerne.

- Vi kan se, at det rent sagsmæssigt har været positivt, så vi er glade for de ekstra kræfter herfra, tilføjer Jørgen Jensen.