Politiet i aktion: Mand truede med gevær - flygtede fra stedet

BJERGBY:Mandag klokken 20 modtog Midt- og Vestjyllands Politi anmeldelse om, at et gevær havde været fremme i forbindelse med et sammenstød mellem to mænd i Bjergby på Mors.

- Det var formentlig i forbindelse med et betalingsspørgsmål, at det udviklede sig til, at den 31-årige mand truede en anden mand med et gevær, fortæller vagtchef Simon Skelkjær.

Den 31-årige mand flygtede efterfølgende fra stedet, og politiet blev alarmeret.

- Han søgte tilflugt på på en nærliggende gård. Vi sendte flere patruljer til stedet, hvor han blev anholdt kort før kl. 21, oplyser vagtchefen.

På gården fandt Midt- og Vestjyllands Politi et luftgevær. Der ransages yderligere mandag aften.

Manden, som blev truet, er fra Thisted.