Politiet mener at kende brandstiftere

NYKØBING:Lokalpolitiet i Thisted mener at kende identiteten på to drenge, som tirsdag eftermiddag satte ild til papkasser i et skur på i Skomagerparken i Nykøbing.

De to, der er 13 og 16 år og fra Nykøbing, blev set løbe fra stedet klokken 15.45, efter at de selv havde hældt vand på de brændende papkasser. Skuret, der tilsyneladende ikke har nogen ejer, tog ikke skade ved branden.

Onsdag formiddag havde politiet endnu ikke haft fat i de mistænkte.