Politiker: - Nej, jeg fortryder ikke kommentar om kløe i røven

MORS:- Nej, jeg har sandelig ikke fortrudt noget. Jeg har opnået det, jeg ville, nemlig at der nu er opmærksomhed på det, fordi jeg udtrykte mig ret direkte.

Det siger Pia Thorsen, spidskandidat for Enhedslisten i Morsø Kommune. Sidst i september blandede hun sig i en debat på Region Nordjyllands Facbook-side om brugen af lægevagten.

Som omtalt i Nordjyske forleden var Anders Wendt Jensen fra København med sin familie på ferie i Nordjylland, da den 6-årige datter begyndte at græde og klage sig over kløe i de nedre regioner.

Forældrene var ikke i tvivl om, at datteren havde fået børneorm. Men da Anders Wendt Jensen ringede til lægevagten, blev han afvist.

På Facebook-siden nævner regionen netop børneorm som et eksempel på en lidelse, man ikke bør ulejlige lægevagten med.

Reaktioner på sprogbrug

Da Anders Wendt Jensen klagede over den praksis på Facebook, fik det Pia Thorsen til tasterne:

”Vores fælles sundhedsvæsen skal ikke belastes af at din røv klør. Det må vente til på mandag”, skrev hun blandt andet.

Men den sprogbrug var der så andre, som reagerede på. Herunder en, der tvivlede på, om der overhovedet er nogen, som vil stemme på hende til det kommende kommunalvalg.

Men det er Pia Thorsen ikke bange for:

- Vagtlægen er jo til akutte situationer, og det synes jeg nok, at den borger havde misforstået lidt. Man har jo besluttet at stramme op, fordi der er alt for meget pres på lægevagten. Det er jo frygteligt at have brug for akut hjælp, og så skulle sidde og vente halvanden time i telefonen, siger hun.

”Mig, mig, mig-kultur”

Men skulle du ikke kæmpe for, at vagtlægen også kunne klare den slags henvendelser? Du er jo kandidat for et parti, der ikke plejer at holde sig tilbage, når det gælder øget service fra det offentlige.

- Ja, ideelt set burde man altid kunne få fat på en læge. Men der er en ”mig, mig, mig-kultur” i samfundet. En holdning om, at mit lille problem er det vigtigste i verden. Og det er lidt den, jeg angriber i Facebook-debatten, siger Pia Thorsen.

Som omtalt i Nordjyskes artikel fik Anders Wendt Jensen løst problemet ved at ringe 1813, akuttelefon-nummeret i Region Hovedstaden.

Her er der nemlig en anden politik end i Nordjylland med hensyn til bl. a. børneorm. Så den ferierende familie fik en recept og kunne gå på apoteket i Pandrup.