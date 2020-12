Politiker undrer sig: Hvorfor skal Thisted have endnu et testcenter?

NYKØBING:Torsdag åbner Falck et lyntestcenter i Thisted og flere andre byer landet over. Men hvorfor ikke i Nykøbing, som slet ikke har et testcenter i forvejen? Det undrer Peter Therkildsen (V), der er regionsrådsmedlem og også medlem af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune.

”I forbindelse med udvidelsen af testkapaciteter og i forlængelse af, at flere aktører kommer ind over testopgaverne, så undrer det mig at man fortsat etablerer testcentre hvor der i forvejen er testkapacitet”, skriver han i en henvendelse til regionen og fortsætter:

”Eksempelvis så har jeg forstået at Falck har etableret, eller er i gang med at etablere, et Quick testcenter i Thisted, hvor der i forvejen er et samfundspor, og et sundhedsspor.

Min opfattelse er at det Quick testcenter kunne placeres i Nykøbing, hvorved der kom mere nærhed til andre end de der i forvejen har nærhed, og at man i Nykøbing kunne dække et område ned i Region Midtjylland samtidig.

Jeg er vidende om at man fra Mors har taget til Herning, for at få hurtige tider, her mens man var i gang med massetest i Thisted kommune.

Derfor vil jeg spørge om regionen, eller for den sags skyld kommunen har været inde over den planlægning som er foregået med den seneste udvidelse?

Testcenter Danmark må vel have et ansvar for at ressourcerne placeres mest hensigtsmæssig, samlet set?

Det er samtidig min opfattelse, at Falcks domicil i Nykøbing kunne anvendes til testcenter.”

Det er dog ikke regionen, der har bestemt, hvor Falcks lyntestcentre skal placeres, lyder det i svaret fra administrationen.

”Disse er placeret af Falck ud fra et princip om, at der maksimalt måtte være én times transport til et testcenter.

Regionerne er på nuværende tidspunkt i gang med at indgå aftaler med flere leverandører, og i denne proces forventes det, at regionerne i højere grad vil have indflydelse placeringen af teststederne.”