Politikere afviser klage over borgmesters ulovlige valgagitation: - Vi ser det som et øjebliks forglemmelse

MORS:- Selvfølgelig må de ikke parkere ulovligt i bilen. Men det er en menneskelig fejl, og der er sagt undskyld. Jeg mener derfor, at vi skal afvise klagen.

Det var meldingen fra Anette Svindborg (DF), der tog ordet på kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde tirsdag. Hendes partifælle Meiner Nørgaard, formand for udvalget for teknik og miljø, var nemlig sendt uden for døren sammen med borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Eneste punkt på dagsordenen var en klage over netop de to, indgivet af Pia Mark Thorsen, der stillede op til kommunalvalget 16. november som spidskandidat for Enhedslisten. Hun blev ikke valgt.

Klagen går på, at hun 12. november havde observeret, at både borgmesteren og Meiner Nørgaard havde parkeret deres biler med valgreklamer på lige ud for vestindgangen til kommunens administrationsbygning på et tidspunkt, hvor man kunne gå ind og afgive sin brevstemme. Ifølge valgloven må vælgere, der ønsker at brevstemme, ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen.

Ifølge fremstillingen i dagsordenen blev de to politikere gjort opmærksom på forholdet og flyttede deres biler efter senest 25 minutter. De har begge erkendt, at de har været uopmærksomme på forholdet og har beklaget.

I perioden, hvor bilerne holdt ved indgangen, blev der afgivet 27 brevstemmer. Forvaltningen har regnet på, om det ville have ændret mandatfordelingen, hvis alle 27 borgere havde stemt på enten Venstre eller Dansk Folkeparti, og man så forestillede sig, at ingen af dem ville have gjort det, hvis bilerne ikke havde holdt der. Konklusionen var, at det ikke ville ændre spor.

På den baggrund anbefalede Hanne Haldrup, gruppeformand i Venstre, også at afvise valgklagen.

- Vi ser det ikke som bevidst valgagitation, men et øjebliks forglemmelse, sagde hun.

Pia Thorsen har endnu ikke besluttet, om hun vil gå videre med klagen. Arkivfoto: Diana Holm

På en af tilhørerpladserne sad Pia Thorsen og fulgte med i, at en enig kommunalbestyrelsen afviste hendes klage, som i yderste fald kunne føre til, at hele valget i Morsø Kommune skulle gå om. Efter mødet sagde hun:

- Det var forventeligt. Men jeg mener ikke, at fremstillingen af sagen var helt rigtig. De biler har ikke kun holdt der en kort periode. Der er mange, der har set dem holde der på andre tidspunkter også.

Hun har endnu ikke besluttet sig for, om hun vil indbringe afslaget på valgklagen for Indenrigs- og Boligministeriet.