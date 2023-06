Politikere bakker op om planer for nyt molercenter

EJERSLEV:Det er en god idé at placere et nyt molercenter tæt på Ejerslev Havn. Det mener borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) og flere andre lokalpolitikere i Morsø Kommune.

Økonomiudvalget skulle onsdag formiddag tage stilling til de anbefalinger, som et såkaldt paragraf 17.4-udvalg er kommet med angående den fremtidige formidling af moleret på Mors. Dette særlige udvalg blev nedsat i en tidsbegrænset periode alene med det formål at arbejde med planerne for et nyt molercenter, som skal erstatte det nuværende Fossil- og Molermuseum, der har til huse i en tidligere landejendom på Skarrehagevej.

Undervejs i processen har paragraf 17.4-udvalget inddraget forskellige eksperter og været på ekskursion til andre museer. Udvalgets formand Poul Roesen har været glad for processen, som er mundet ud i en række anbefalinger, ikke alene i forhold til placering af et nyt molercenter, men også i forhold til selve formidlingen.

Angående placeringen stod valget mellem tre lokaliteter, som Poul Roesen alle betegner som rigtig gode. Men anbefalingen fra særudvalget blev, at det ny center skal opføres tæt på kysten ved Ejerslev Havn, hvor der engang lå et teglværk. Hvis ellers det er muligt, for det vil kræve dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

De to øvrige placeringer, der har været i spil, er dels på bakkedraget ved lagunen og dels den nuværende placering på Skarrehagevej.

Udvalget for teknik og miljø havde sagen på dagsordenen i sidste uge, og her var der opbakning til anbefalingerne fra paragraf 17.4-udvalget. Der var desuden opbakning til at sætte gang i arbejdet på at få en ansøgning klar til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, hvor fristen er 1. februar 2024. Det ville i givet fald kunne bane vejen for den nødvendige dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Samme melding kommer altså fra økonomiudvalget.

- Der er god opbakning til paragraf 17.4-udvalgets anbefalinger, og man synes det er et seriøst arbejde, der er blevet gjort. Det er et godt oplæg, de er kommet med, siger Hans Ejner Bertelsen. Han fortsætter:

- Med hensyn til placeringen synes jeg, at teglværket kan blive et fint sted, og hvis vi kan få den med i de muligheder, der ligger i kyst- og naturturisme, kan vi måske komme hurtigere i gang.

Borgmesteren oplyser, at Morsø Kommune har knap 10 millioner kroner stående fra salget af kommunens aktier i Sdr. Herreds Plantage, og disse penge er øremærket det ny molercenter. Men man vil være afhængig af at kunne søge flere midler hjem fra eksterne parter, inden projektet kan realiseres.

Sagen skal videre til kommunalbestyrelsen, der holder møde i næste uge.