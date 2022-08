Politikere diskuterede salg af toldbygning i over en time

NYKØBING:En timelang diskussion. Så lang tid brugte Morsø Kommunes udvalg for teknisk og miljø onsdag på at drøfte spørgsmålet om salg af den gamle toldkammerbygning på Havnen 4 i Nykøbing. Det skete som sidste punkt på en i forvejen lang dagsorden.

- Det er jo en lukket sag, som borgmesteren vil kunne udtale sig om næste onsdag, når vi er færdige med at behandle den i økonomiudvalget. Det er en sag, der har påkaldt sig en vis interesse i offentligheden, men mere kan jeg ikke sige, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF. Han vil også sidde med ved bordet, når økonomiudvalget den 24. august skal afgøre, at man vil acceptere et af de to bud på køb af bygningen, eller om salget skal afblæses eller udskydes.

Sagen er blevet kontroversiel, efter at Morsø Kommune 30. juni meddelte, at man agtede at sælge den markante bygning fra år 1900 for højeste bud. Den blev opført som toldkammer, blev siden havnekontor og har de sidste 42 år været kontor og butik for Morsø Turistforening. I den pressemeddelelse, kommunen udsendte, gav foreningens formand udtryk for støtte til ideen om at flytte turistkontoret til gågaden, men det er siden kommet frem, at kontorets ansatte og turistchefen ikke ønsker at flytte væk fra havnen. Og en stor kreds af borgere har afleveret 1500 underskrifter til borgmesteren, hvor de går imod planen om at sælge huset og flytte kontoret.

Tingene spidsede til i løbet af den seneste uge, hvor Nordjyske har kunnet afsløre, at mindst en politiker føler sig misinformeret om baggrunden for at sende bygningen i udbud. Efterfølgende stod den ene byder, Jens Holmgaard Pedersen, frem og mente at vide, at borgmesteren over for økonomiudvalget har tilbageholdt viden om, at den anden byder er Niels Otto Skjærbæk, og at dennes interesse i at benytte bygningen til gindestilleri, er den egentlige årsag til, at huset pludselig blev sat til salg.