Politikere er parate til at diskutere vindmøllestop

NYKØBING:- Hvis vi vil noget med vindmøller på Mors, så er det vigtigt med lokalt ejerskab. Det sikrer penge i omløb i Morsø Kommune. Der står i analysen, at én vindmølle kan generere 3,4 millioner kroner om året, hvis den er lokalt ejet og kun 400.000 kr., hvis den ikke er. Det skal vi huske, når vi skal videre i denne proces. Hvis vi skal lave noget med vedvarende energi på Mors, skal det dælen dyttemig også være morsingboerne, der har gavn af det.

Disse ord fra Meiner Nørgaard (DD) tegnede en pointe, som er vigtig for Morsø Kommunalbestyrelse, hvis den skal ændre sin beslutning fra 2017 om, at der ikke skal rejses nye vindmøller på Mors. Politikerne drøftede tirsdag en basisanalyse for udledninger af drivhusgasser, der er udarbejdet af det nye Morsø Klimaråd med henblik på at lægge strategi for lokalt at nå Folketingets vedtagne klimamål for henholdsvis 2030 og 2050, hvor Danmark skal være klimaneutral.

I 2017 traf den daværende kommunalbestyrelse beslutningen om mølle-stop på baggrund af folkestemningen. Men siden har tingene udviklet sig dramatisk med erkendelse af globale klimaforandringer, krigssituation og deraf følgende prisstigninger på energi, så politikerne er presset til at se bort fra de gener, som vindmøller vil påføre lokalbefolkningen. Der er ikke længere plads og rum til at opfylde det, der er blevet kaldt ikke-i-min-baghave, og med den estimerede levetid for vindmøller, vil de nuværende 83 store og mellemstore vindmøller, der for nuværende er i drift på Mors, være pillet ned i 2041. Så ville der, hvis intet bliver gjort, ikke længere være vedvarende energiproduktion af betydning i kommunen, idet solenergi kun dækker en beskeden del af strømproduktionen i kommunen.

Poul Kristensen (S) var forinden blevet sendt uden for døren, fordi han som formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker var inhabil, da politikerne vedtog den strategiske varmeplan for kommunen plus et par tiltag til øge dækningen med fjernvarme. Han slog til lyd for at spare på energiressourcerne og øge energieffektiviteten.

- Meiner, du har ret i, at det er meget vigtigt, at vi får morsingboerne med i processen med at sætte nye vindmøller op. De skal se sig selv i det. Vi skal ikke have en slåskamp om mølleopstilling som den, vi havde for cirka seks år siden. Det er ikke nok at udbyde andele. Det skal være noget, vi alle sammen har gavn af, sagde Poul Kristensen.

Poul Roesen (K) slog på, at der er tale om en delrapport, som bliver suppleret, og som kommunalbestyrelsen skulle have en grundigere orientering om efter aftenens møde.

- Men det er et akut problem, at vores vindmøller i gennemsnit er 22 år gamle og er snart ved at være færdige. Og i 2030 forventer man, at elforbruget er dobbelt så stort som i dag. Det passer ikke godt sammen med, at vores produktion af strøm i form af vedvarende energi falder. Så når vi får rapporten udmøntet i præcise anbefalinger, bliver vi virkelig nødt til at sikre, at det, vi gør, kommer alle morsingboere til gode økonomisk, sagde Poul Roesen.

Klimatosser

Hvad enten det er klimaambitioner eller kroner, der driver værket, fik Jette Jepsen (RV) sat denne krølle på diskussionen:

- Det er skønt med så mange klimatosser i den her kommunalbestyrelse! Jeg er fuldstændig enig om denne andelstanke i forhold til at sætte vindmøller og solceller op. Vi skal føle, vi har andel i det. Der er sket meget i de seneste år, også i forhold til befolkningens holdning. Men der er også skovrejsning, som jeg vil slå et lag for på grundvandsbeskyttede områder, sagde Jette Jepsen med henvisning til, at analysen påpeger, at Morsø ligger i bund med kun fire procent skovareal i kommunen.

- Det er også min holdning, at vindmøller skal øens befolkning have del i, sagde Ansgar Nygaard (V).

Han berørte også det faktum, at 78 procent af Morsø Kommunes areal er optaget af landbrug. Det er meget målt med national målestok, og det, og den CO2-afgift på landbruget, som er en varm kartoffel i den politiske debat netop nu, blev skudt til hjørne i form af, at kommunalbestyrelsen så frem mod den efterfølgende orientering fra klimarådet.