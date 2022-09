Politikere om skod-budget: Det bliver værre de kommende år

NYKØBING:- Budget 2023 har været en umådelig svær opgave. Besparelser i en størrelsesorden, som vi ikke har set i mange, mange år. Og på en baggrund, vi aldrig har oplevet, og som jeg ikke troede, vi nogensinde skulle opleve.

Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) slog tonen an tirsdag i sin indledende tale ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af kommunens budget for 2023 og de følgende overslagsår. For niende år i træk var han i starten af måneden lykkedes med sin overordnede målsætning om at lande et budgetforlig, som samlede alle - aktuelt seks - partier og 21 politikere.

Men denne gang følte de lokale sig bortdømt af fejlagtige offside- og var-kendelser. Kampens dommer var Christiansborg og Slotsholmen, som tildelte Morsø 40 millioner kroner i særtilskud for næste år, hvilket er 99 millioner mindre, end en uafhængig analyse har beregnet, at ø-kommunen er berettiget til. Borgmesteren adresserede årsagen:

- En udligningsreform, jeg mener er baseret på forældede og usikre beregninger og skønnede kriterier for en kommunes behov i stedet for faktabaseret viden, er den største modspiller, vi hidtil har mødt. En modspiller, som end ikke en samlet Morsø Kommunalbestyrelse kan besejre, sagde Hans Ejner Bertelsen.

Ros til borgmesteren

Men de tog kampen op i byrådssalen, hans politikerkolleger, og roste både borgmesteren og forvaltningen for at have spillet med åbne kort, måske mest indadtil, for der var også et par kommentarer om, at offentligheden kun har fået overskrifterne i et budget, der lukker et plejecenter i Vejerslev og skærer i ældrepleje, offentlig transport og en række andre områder.

- Det budget var noget af en start for os nye, men vi var med i alle dele af kataloget. Mors er stadig attraktiv, og et stramt budget er med til at sikre os en fremtid, sagde Venstres gruppeformand Jesper Balle Kristensen.

Jens Dahlgaard (S) bekendte, at opgaven i de sidste ni år havde flyttet ham, også fysisk i salen, så han nu er rykket op ved siden af af kommunaldirektør Rikke Würtz som gruppeformand for det næststørste parti.

- Jeg kom ind til forhandlingerne i sandaler og troede, det gjaldt om at skrabe til sig. Det gjorde det ikke, men partierne er ikke ens, og alle bliver hørt i forbindelse med budgettet. Det betyder, at vi kan leve med det samlede resultat, men den dag, vi ikke kan se os selv i det, siger vi nej. Der er mulighed for at åbne forliget igen, hvis vi bliver klogere inden andenbehandlingen. Det er levende demokrati, sagde Socialdemokratiets nye ordfører.

- Vi blev snydt

Også Meiner Nørgaard (DF) trak på sin lange erfaring med budgetrunder:

- Vi blev snydt for 100 mio. kr., men heldigvis er vi effektive og gode til at hjælpe hinanden på Mors. Vi skal blive skarpere til visitationer på det sociale område. Heldigvis undlader vi med 17,3 mio. kr. til infrastruktur ikke at bruge penge på anlæg. Vi skal rose os af, at den aktuelle erhvervsundersøgelse er positiv. Vi vil fortsat støtte rekreative muligheder og tiltrække nødvendig arbejdskraft. Jeg vil ikke sætte skatten op, for det gør staten suverænt for os, sagde Meiner Nørgaard, der også talte som formand for udvalg for teknik og miljø.

Alvorlige miner hos Meiner Nørgaard (DF) og Jette Jepsen (RV). Bag dem de kommunale direktører Henrik René Christensen og Torben Gregersen. Arkivfoto: Bo Lehm

Også Jette Jepsen (RV) roste borgmesteren, som hun ellers brød med i sidste valgperiode.

- Det har ikke været sjovt at lægge budget, det har været en bunden opgave. Vi har måttet lukke Vejerslev, men måske kan det inspirere borgere til at foreslå, hvad bygningerne kan bruges til. Jeg er glad for, at vi fastholder gratis buskørsel for både folke- og friskoleelever, og jeg opfordrer de unge til at benytte flekskørsel til fritidsaktiviteter, sagde den enlige radikale.

Overservicering

Poul Roesen, enlig konservativ, roste oplægget til de afsluttede forhandlinger og den udadvendte indsats, ledelsen har gjort:

- Vi havde aldrig fået de 40 millioner i særtilskud, hvis ikke der havde været et ordentligt materiale at fremlægge, blandt andet takket være Komponent (Kommunernes fælles udviklingscenter, red.). Vi skal blive skarpere til licitationer, og vi overservicerer nogle steder, hvor nogle skriger sig til rettigheder på bekostning af andre, som har større behov, sagde Poul Roesen.

Han erklærede sig stolt over, at forliget indebærer et salg af Monas Hus, som har været et fikspunkt for Kulturmødet. Men det fik Demokratisk Balances Ellen Philipsen Dahl til at knibe en verbal tåre.

- Det var ikke min kop te. Jeg har påbegyndt min fjerde periode i kommunalbestyrelsen, og aldrig før har jeg oplevet kommunen udsat for en hårdere spændetrøje. Budgetaftalen rammer mange borgere, men jeg er glad for, at vi fastholder en udviklingsdagsorden og specifikt sikrer Erslev Skole en tiltrængt renovering, sagde hun.

Truende overslagsår

Som udvalgsformand for børn, kultur og turisme proklamerede den musikalske Tore Müller (S) en omvendt Quadron: The worst is yet to come:

- Dette budget er første led i en toårig proces. Vi er ikke i mål, og det bliver værre i de overslagsår, der kommer. Det kræver kirurgisk præcision af os politikere for ikke at ramme indre og vitale dele. Jeg vil for mit vedkommende følge folkeskolen og ppr tæt, sagde Tore Müller.

Socialudvalgsformand Henning Sørensen (V) erkendte, at de 25 mio. kr., hans område skal spare, vil gøre ondt.

- Heldigvis har vi lige nu en overdækning af plejehjemspladser på cirka 30, hvor vi for tre år siden havde et tilsvarende antal på venteliste. På sigt skal vi tænke udvikling, ikke afvikling. De nyrenoverede dele af Vejerslev kunne blive øens første tilbud om det oldekolle, mange efterspørger, sagde han.