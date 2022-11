Politikere varsler forbud mod PFAS-slam

MORS:Vi vil ikke tillade udbringning af gødning, som vi ved er forurenet, på arealer, som er indvindingsoplande til vore vandværker. Vi skal være ret kontante i vores indstilling, fordi det gælder vores fremtidige drikkevand på Mors. Og det vil vi beskytte så godt som overhovedet muligt.

Sådan udtaler Meiner Nørgaard (DD), formand for Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø, efter onsdagens møde i udvalget. Her skulle politikerne tage stilling til, at Teknik Og Miljø i kommunen har anbefalet at varsle et forbud mod at sprede spildevandsslam fra renseanlæg, hvori der er konstateret indhold af PFAS-stoffer i indvindingsoplandene til Torup-Vester Jølby Vandværk, Solbjerg Vandværk og Øster Jølby Vandværk.

Konkret har landmand Torben Gade Kristensen i Torup søgt om spredningstilladelse til leverancer af slam fra Harboøre Renseanlæg, men laboratorieprøver har vist, at slammet indeholder en række giftige PFAS-forbindelser. Kommunen meddelte i august et midlertidigt forbud mod udbringning, og det er det, der nu er vedtaget at varsle permanent overfor landmanden.

- Vi følger indstillingen vel vidende, at slammet opfylder de krav til maksimumindhold af PFAS, som gælder i dag, men PFAS-stoffer bliver ikke nedbrudt, og ingen ved, hvilke skader de gør, hvis de siver ned til grundvandet. Ingen ved heller, hvor hurtigt, de kan havne i grundvandet, men prøver viser, at den overliggende lerkappe er porøs på stedet, så det sandsynligvis vil ske hurtigt. Derfor bruger vi forsigtighedsprincippet i denne sag, siger Meiner Nørgaard.

Han tilføjer, at slammet gerne må bruges på de jorder, der ikke er indvindingsoplande til grundvand. Og formanden mener, at det i fremtiden bliver muligt at imødekomme landbrugets ønsker om at bruge slam til gødskning.

- I forbindelse med den grønne omstilling, vil man måske kunne tørre slammet, så det bagefter kan anvendes som et kulstofholdigt mineraltilskud til markerne. Der vil komme nogle muligheder for at anvende lokalt spildevandsslam på Mors, siger Meiner Nørgaard.