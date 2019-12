Politikere vil droppe omstridt graveområde

Geologisk er Stærhøj en del af det randmorænelandskab, der strækker sig fra Sundby til Salgjerhøj på Nordvestmors. Det vil være et stort tab at ødelægge det landskab, mener en lang række borgere, der er kommet med bemærkninger til Råstofplan 2020, og den holdning deler et lille flertal i regionens klima- og miljøudvalg. Arkivfoto