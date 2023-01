Politikerne vil ikke lade kommunen eje jord

MORS:Morsø Kommune bliver ikke jordbesidder, når der skal findes en form, hvor kommunen kan spille en aktiv rolle ved jordfordeling i forbindelse med vådområde- og naturprojekter. Kommunens økonomiudvalg har moderet den indstilling, der før jul blev sendt fra udvalget for teknik og miljø (utm).

For kommunen bør ikke eje jord. Det forklarer Jesper Balle Kristensen (V), der er medlem af begge udvalg.

- Vi godkendte indstillingen fra udvalget for teknik og miljø i økonomiudvalget, men under diskussionen kunne jeg fornemme, at der ikke var flertal for, at kommunen skulle ud at være jordbesidder. Det var heller ikke det, vi skulle beslutte, men derimod bane vej for, at forvaltningen undersøger mulighederne for enten et jordkøbsnævn eller en jordkøbsfond. Men når man kunne fornemme, at vinden ikke blæste i retning af en kommunal fond til jordopkøb, var der ingen grund til at bruge tid på den mulighed. Derfor blev beslutningen ændret i økonomiudvalget, siger Jesper Balle Kristensen.

Ordret lyder beslutningen : "Økonomiudvalget ønsker ikke, at kommunen skal være besidder af jord til landbrugsformål, men at der i stedet skal arbejdes med en model, hvor kommunen indtager en rolle som facilitator for jordfordeling mellem private. Sagen sendes derfor tilbage til yderligere behandling."

Jølby Nor er et af de vådområdeprojekter, hvor der fandt jordfordeling sted. Arkivfoto Claus Søndberg

Og det bliver Teknik og Miljø, som nu undersøger den mere afgrænsede opgave.

- Økonomisk ville det være en forholdsvis stor byrde at skulle ud at købe jord, og det er heller ikke en kommunal opgave at skulle eje puljejord. I stedet skal vi lave en løsning, hvor de lodsejere og landmænd, der har noget jord, de ønsker kan indgå i en jordfordeling og måske gerne vil bytte sig til noget andet, kan melde det ind til en slags kommunalt register. Så ville vi vide, hvor arealerne er, den dag der kommer et område, som skal udtages enten som vådområde eller lavbundsjord, og så har vi noget at spille ud med, siger Jesper Balle Kristensen.

Uden at kommunen er økonomisk involveret?

- Ja. Kommunen skal ikke være økonomisk involveret. Vi vi gerne være facilitator, der hjælper det på vej, men den egentlige jordfordeling kommer først i forbindelse med det konkrete projekt, siger Jesper Balle.

Er ideen om kommunen som facilitator opstået hos jer politikere eller i forvaltningen?

- Tanken er politisk. Jeg mener, at den var med på bordet under konstitueringen efter valget i 2021. I aftalen er det nævnt, at man skal se på, hvordan kommunen kan hjælpe jordfordeling på vej.