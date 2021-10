Populær fest åbner for billetsalget

MORS:Mandag 11. oktober klokken 17 åbner billetsalget til årets Frivilligfest i Morsø Kommune.

Festen, der afholdes fredag 26. november, er tænkt som en hæder til frivillige ildsjæle på Mors. Det foregår i Sparekassen Thy Arena Mors.

Programmet er nu på plads. Aftenen byder på hædring af sportsmestre, overrækkelse af priser og underholdning. Der kan stadig indstilles kandidater til priserne.

Clement Kjersgaard er igen i år konferencier.

- Programmet byder på lokale indslag. Der vil også være liveshows med ”Pelle” ved Trine Gadeberg og med Jan Hellesøe, psykologisk manipulator, som mange måske kender fra tv, oplyser borgmester Hans Ejner Bertelsen i en pressemeddelelse fra kommunen.

I løbet af aftenen vil der blive uddelt priser til Årets Frivillig, Årets Forening, Årets Kunstner, Årets Ungleder samt Kulturius ved Kulturelt Samvirke, Handicapprisen ved DH Morsø og Årets Sportsnavn ved Det Nordjyske Mediehus.

- Vi håber at modtage mange indstillinger til priserne Årets Frivillig, Årets Forening, Årets Kunstner og Årets Ungleder, da der er mange, som gør en fantastisk indsats her på Mors, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Kandidater til priserne kan indstilles frem til den 15. oktober via kommunens hjemmeside.

Festaftenen er også en hædring af sportsmestre, der i 2020 og 2021 er blevet jysk mester, dansk mester eller har vundet medaljer ved et nordisk, europæisk eller verdens mesterskab.

Der er 500 pladser med spisning i Arenaen. Billetter til Frivilligfest 2021 sættes til salg efter først til mølleprincippet. Der vil være to typer billetter. Der vil være billetter med buffet samt kaffe og kage, hvor gæsterne sidder til bords. Der er også i år mulighed for at købe tribunebilletter med kaffe og kage. Billetsalg og program findes på Morsø Kommunes hjemmeside.