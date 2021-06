Populær figur i fint selskab: Har fået pladekontrakt med Warner Music

LEGIND:Jesperhus’ populære figurer Hugo og vennerne har fået en pladekontrakt med Warner Music, og dermed bliver børnesangene tilgængelige på de platforme, hvor der distribueres musik.

Det fortæller Jesperhus i en pressemeddelelse.

- Henvendelsen kom fuldstændigt ud af det blå, siger underholdningschef Jonatan Gregersen i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at det er Jesperhus´ voksende YouTube-kanal, rækkevidde på de sociale medier samt gode musik, der er baggrunden for henvendelsen fra Warner Music. Netop de tre ting er vigtige prioriteter for Jesperhus.

Ambitionen for sæson 2021 har hele tiden været med fokus på at hæve det i forvejen høje musikniveau i Jesperhus, lyder det fra parken.

- Vi har blandt andet fået re-brandet vores blomsterpiger og fået dem med som kor til Piratshow og som pop up event i parken, hvor man kan høre dem synge. Alle sangene er vores helt egne, siger Jonatan Gregersen.

Det er også muligt at opleve ”Jesperhus koncerter” hver tirsdag og søndag i skoleferien.

- Vi har nu så mange store hits, hvor alle vores karakterer synger med, at vi faktisk kan lave vores egen ”Åh Abe”-agtige koncert. Vi mener, at de mange fabelagtige sange har fortjent deres egen koncert med fuldt band.

- At Warner vælger at skrive kontrakt med os, bekræfter bare vores begejstring for vores sange, lyder det fra Jonatan Gregersen.

Jesperhus’ YouTube-kanal har cirka 10.000 visninger om dagen, og det placerer den ifølge parken som den største kanal med gratis børneunderholdning blandt de danske forlystelsesparker.