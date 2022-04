Populær leder siger stop efter 23 år: Nu skal 67-årige John have et fjumreår

MORS:Han kalder sig selv for en igangsætter. Og der er ikke tal på de projekter og ideer til nye måder at gøre tingene på, som John Landbo har sat i søen, siden han i 1998 blev leder på Morsø Ungdomsskole.

Nu har igangsætteren så at sige valgt at sætte sig selv i stå. Torsdag er sidste arbejdsdag for den 67-årige ungdomsskoleleder - der stopper, efter at han har været fødselshjælper for endnu et par nye projekter.

Det ene har tilknytning til Nykøbings nye søsportscenter. Det andet handler om etablering af "makerspaces", en slags multifunktionelle værksteder, der skal blive til gavn for både ungdomsskolens elever og for folkeskoler og ungdomsuddannelser på øen.

John Landbo taler sig hurtigt varm med en begejstret fortælling om perspektiverne i dette projekt:

- Værkstederne skal også opbygges ude på skolerne. Det skulle gerne blive sådan, at man begynder at undervise på en helt anden måde. At de unge vil opleve, at det at gå i skole ikke bare er noget med at sidde på sin flade.

Torsdag har John Landbo sidste arbejdsdag som leder af Morsø Ungdomsskole - der har til huse på Spurvevej, tæt på Dueholmskolen, men også flere andre steder i Nykøbing. Foto: Bo Lehm

Men nu har han altså besluttet, at det skal være nogle andre, der skal stå i spidsen for at føre dette projekt ud i livet.

- Jeg har været med til at lægge skinnerne. Så må jeg nøjes med at se på fra sidelinjen, fortæller John Landbo - der ellers altid har erklæret, at han gerne ville fortsætte som ungdomsskoleleder, til han blev 70. Men blandt andet årene med coronaen var med til at få ham på andre tanker.

Jeg anede ikke hvad det var

Han kom til Morsø Ungdomsskole efter 15 år som lærer på Østre Skole i Thisted.

- Der skulle ske noget nyt, og så søgte jeg stillingen. Men jeg anede ikke, hvad en ungdomsskole var. Jo, at det var for den og den aldersgruppe, men egentlig vidste jeg ikke noget om ungdomsskoler, fortæller John Landbo - der de første år var souschef for ungdomsskolen, som på det tidspunkt var en del af produktionsskolen på Mors.

- De første år gik rigtig meget med at få involveret de unge. Vi fik banket et ungdomsråd op, som lavede nogle fede, fede projekter. Det stod der gny om i det ganske land, og det spændende var, at vi også fik nogle andre med end alle de veltilpassede, fortæller John Landbo.

Siden blev ungdomsskolen også, som John Landbo udtrykker det, et "missing link" mellem en række initiativer for unge, der opstod på Mors - blandt andet drama- og musiklinjen på gymnasiet og Limfjordsteatrets talentskole.

Også Jesperhus blev involveret, hvilket var med til at lægge bunden for de teateraktiviteter, som blomsterparken er blevet kendt for.

Drevet "på vestjysk"

I John Landbos tid på ungdomsskolen er antallet af årselever vokset fra 400 til nu over 2000, og med omkring 1000 forskellige navne i skolens kartotek er det en meget stor del af de unge mennesker på Mors, som i løbet af et år har en eller anden tilknytning til skolen.

- Hvis man har et fag, man går op i, så smitter det jo, siger John Landbo, snart forhenværende leder af Mors' Ungdomsskole. Foto: Bo Lehm

Det har kunnet lade sig gøre, fordi Morsø Ungdomsskole er blevet drevet "på vestjysk", som lederen udtrykker det. Med et lærerkorps, som altid har været parat til at yde lidt mere.

- Vores lærere, det er jo i virkeligheden en smed, en kok, en bager, en musiker, en mekaniker, en sømand og så videre. Og så selvfølgelig også nogle folkeskolelærere. Men hvis man har et fag, man går op i, så smitter det jo, siger han.

Takket være mange forskellige projekter har den faste stab af medarbejdere samtidig kunnet udvides gennem årene - fra et par stykker til nu syv-otte.

Hul ind til MC-klubben

Med en ungdomsskoleleder, der hele tiden har fart på, kan det dog af og til gå galt. Det var tilfældet engang, da skolen skulle overtage en ejendom ved navn Blæsenborg - ved siden af 10.-klassetilbuddet 10'eren, der også bruges af ungdomsskolen. På Blæsenborg holdt en en motorcykelklub til. Men de skulle være ude samme efterår.

- Men vi havde lidt travlt, fordi vi ikke kunne være ovre på 10'eren. Så begyndte vi at pille deres køkken ned, for det mente vi ikke, at de skulle brug mere. Det viste sig bare, at de skulle holde generalforsamling ugen efter, så jeg måtte stille op og sige pænt undskyld. Men vi havde også aftalt med en murer, at han skulle lave hul i gavlen, "når han fik tid". Det fik han allerede næste morgen. Så jeg blev ringet op: "Hvad helvede vi bildte os ind...", fortæller John Landbo.

Tager et fjumreår

Nu slipper han altså roret i ungdomsskolen og overlader det til afdelingsleder Johs Odgaard, der er konstitueret i stillingen, indtil en ny leder er fundet.

- Jeg har besluttet, at jeg vil tage et fjumreår. Men jeg har mange gode kontakter, blandt i golfklubben. Så der skal nok vise sig noget, siger John Landbo.