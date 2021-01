Positiv udvikling i smittetal for Mors

MORS:Det går den rigtige vej, hvad angår smittetrykket på Mors. Morsø Kommune udsendte torsdag tal for den forgangne uge. De viser 32 nye smittetilfælde med covid-19. Så lavt har tallet ikke været i en måneds tid, og det bringer incidenstallet - antallet smittede per 100.000 indbyggere - ned på 158,3.

Opgørelsen fra Statens Serum Institut fordeler sig på postnumre. Heraf fremgår, at 10 er smittet i 7950 Erslev i ugens løb. Det er halvt så mange som i den foregående uge. 7900 Nykøbing, der også omfatter store landdistrikter, ligger nogenlunde uændret, men det kan skyldes, at tallet for de fire postnumre på sydøen er kommet under de seks, det var ugen før. Smittetal under seks har kommunen valgt at medregne under 7900, for ikke at røbe fortrolighed om tallene.