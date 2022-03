Poul Roesen hædret med BFN’s naturpris: - Den skal op at hænge på det allerbedste søm i mit kontor

THY-MORS:- Den pris skal op at hænge på det allerbedste søm i mit kontor, fastslog Poul Roesen, da han i weekenden fik overrakt Biologisk Forening for Nordvestjyllands Naturpris 2022 i forbindelse med foreningens generalforsamling.

Prismodtageren lagde ikke skjul på, at han er både glad og stolt over at modtage prisen, som blev overrakt af BFN’s formand Poul Nystrup Christensen.

I indstillingen fremhæves Poul Roesens indsats både som landmand, naturforvalter og politiker. Landmanden, der bor ved Sejerslev, har blandt andet privat bidraget til jordfordelingen, der muliggjorde genopretningen af Hundsø, og han har som formand for Limfjordsrådet medvirket ved oprettelsen af vådområderne ved Erslev Kær.

Poul Roesen er også tidligere formand for Morsø Landboforening og for teknisk udvalg i Morsø Kommune. Efter nogle års pause fra kommunalpolitik repræsenterer han nu igen Det Konservative Folkeparti i kommunalbestyrelsen.

Prismodtageren har i kraft af sin faglige ekspertise været både Thisted og Morsø kommuner behjælpelig med kontakt til lodsejere omkring jordfordeling og naturplejeprojekter, blandt andet ved Vejlerne. Han har også bidraget til at få hegnet og afgræsset engområder flere steder på Mors.

I sin takketale ved prisoverrækkelsen fortalte Poul Roesen, at hans interesse for naturen blev grundlagt, da han som barn hjalp nu afdøde Holger Søndergaard med at tælle æg og unger i landsvalernes reder. Det skete for at registrere følgerne af brugen af sprøjtegift mod fluer i staldbygningerne.

- Jeg skulle følge de samme reder år efter år og se, hvor mange æg, der blev lagt, hvor mange unger der kom ud, og hvor mange unger, der blev flyvefærdige. Jeg kan huske, at da jeg startede, var der 23 landsvalereder her på min fars gård. Det var helt vildt, men det gik jo voldsomt tilbage på grund af de sprøjtegifte. Det var en øjenåbner for mig, og det har hængt ved lige siden, fortalte han.

Som formand for Morsø Landboforening fik han i samarbejde med Morsø Kommune lavet pilotprojekter for naturplaner på landbrugsejendomme.

- Det var en voldsom succes, og de landmænd, der fik dem lavet, var glade for dem. Vi fik det lavet sådan, at de landmænd, der havde en naturplan på deres ejendom, blev belønnet når de skulle have en byggetilladelse eller miljøgodkendelse på deres ejendom, fordi der var nogle ting, der allerede var belyst, så de kom hurtigere igennem myndighedssystemet. Så det var win-win, fremhævede han.

Selv fik han lavet en naturplan, fordi han ønskede at fjerne et dige og tænkte, at han skulle have nogle argumenter.

- Da jeg fik naturplanen kunne jeg godt se, at diget havde en værdifuld biologisk betydning, så jeg valgte at beholde det og lavede et nyt. Man bliver jo klogere, sagde han.

På generalforsamlingen blev Poul Nystrup Christensen genvalgt som formand for BFN, og der var også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Ib Nord Nielsen og Marianne Riis. Foreningen har cirka 400 medlemmer.