Prægtigt syn venter i aften: Limfjordsteatret tænder 750 lys i mørket

NYKØBING:Nok er Limfjordsteatret i Nykøbing lukket for forestillinger under Corono-krisen, men i aften 4. maj på 75 års dagen for befrielsen kommer der alligevel lys i det runde teaterhus på Limfjordsvej 97. Helt nøjagtigt 750 stearinlys, som bliver tændt fra kl. 21.30 og 75 minutter frem.

Her vil man kunne køre forbi teatret og se de mange lys lyse op i mørket.

- Ligesom så mange andre synes vi også her på teatret, at det er en svær tid, vi lever i lige i øjeblikket, hvor så meget af det vi holder af, er lukket ned og sat på standby. Krisen fortæller os, at den frihed, vi har vænnet os til at tage for givet, bestemt ikke er en given sag. Og det er lige præcis det, 4. maj også skal minde os om, siger teatrets administrator Tore Müller.

- Det er det, vi som teater også vil markere med vores lystænding i aften. Vi synes, vi trænger til et lys i mørket. Og et lys i vores skønne teaterhus, som har været lukket ned for offentligheden siden 12. marts, siger Tore Müller.

Han håber, mange vil benytte lejligheden til at køre forbi teaterhuset og se de mange levende lys - og måske gøre et kort ophold. Selvfølgelig med behørig afstand til hinanden.