Præsten ved bisættelsen: - Knud var aldrig bange for at prøve nyt

NYKØBING:- Interessen og blikket på naturen fik Knud allerede som barn, hvor han nød at besøge sin farmor og farfar i deres husmandssted i Hune. Her hjalp Knud til med at malke køer, tynde roer og passe får, og der blev også tid til at lege i naturen. Og da Knud skulle vælge uddannelse, faldt valget på landinspektør, netop fordi det ville give ham mange timer i naturen. Det blev til mange timer derude, men også i bilen, som Knud elskede at køre i.

Sognepræst i Nykøbing, Astrid Glargaard, holdt ikke nogen højlitterær tale, da hun i kirkegårdens kapel onsdag forestod bisættelsen af den ældste af byens to tilflyttede, landskendte forfattere. 60-70 var mødt op, og der ville nok have været det dobbelte, hvis ikke Knud Sørensen, måske takket være de daglige, omhyggeligt skridtoptalte gåture, som holdt ham i form næsten til det sidste, var nået op i en alder, hvor han skrev for et betydeligt mindre publikum end tidligere.

Forfatter Knud Sørensen blev bisat fra Nykøbing Mors Kirkegårds Kapel onsdag 5. oktober 2022 kl. 11.

Legebarn og familiefar

Uden at forbigå forfatteren, debattøren og den foreningsengagerede satte Astrid Glargaard fokus på noget af det, den private Knud Sørensen også var: Et legebarn og en familiefar, som på ingen måde havde fulgt mandlige koryfæers kedelige tendens til at blive fjerne familiefædre.

- I 1958 flyttede Knud Sørensen hertil sammen med sin familie, hustruen Anne Marie og de to sønner Per og Jesper. Knuds hverdag var altid punktlig og struktureret. Han passede sit hverv som landinspektør indtil klokken 17, hvorefter han kunne digte. Spisetiderne var faste, og uret i stuen skulle slå 12 samtidig med rådhusklokkerne. Ind i den faste struktur fandt Knud også tid til familien, tid til samvær med jer to, Per og Jesper. Det var med rigtigt mange smil på læben, at I to forleden kunne fortælle mig om jeres far, som I har delt meget med, sagde Astrid Glargaard og gav eksempler:

- Da I var børn, lavede jeres far tit konkurrencer til glæde og fornøjelse for jer alle. Jeres far legede både viden og værdier ind i jer. Køreturen var ikke lang, når I skulle konkurrere om, hvem der først fik øje på en folkevogn. Han kunne også lade jer dystre om, hvem af jer, der hurtigst kunne drikke et glas mælk eller finde et forstenet søpindsvin på en søndagstur til Hanklit. Og der er blevet spillet mange slag bordtennis om, hvem der skulle hente aftensmaden og vaske op efter den, sagde præsten.

Kisten blev båret ud af Knud Sørensens efterladte. Forrest de to sønner Per og Jesper Sørensen og sognepræst Astrid Glargaard.

Astrid Glargaard brugte Jesu lignelse om de betroede talenter, hvor den af de tre tjenere, der passivt har begravet sin mønt, bagefter straffes af sin herre, mens de to risikovillige tjenere, der valgte at investere deres talent, bliver ophøjet.

- Man må aldrig være bange for at prøve noget her i livet og kaste sig ud i nye projekter. Knud Sørensen levede hele sit liv i det lys, sagde hun.

Borgmesteren, forlæggeren og kollegaen

Fra Morsø Kommune deltog kommunaldirektør Rikke Würtz og borgmester Hans Ejner Bertelsen. Uden for kapellet sagde sidstnævnte:

- Han var et fyrtårn, Jeg tror ikke, der er mange morsingboer, som ikke kender Knud Sørensen og har læst ham. Jeg var glad, da han skrev et digt til indvielsen af Højskolen Mors. Jeg læser altid et digt af ham op, når vi har grundlovsceremonier. Både som landmand og morsingbo følte jeg, at jeg var i rummet, når fortalte eller læste op om dagliglivet på landet. Han sagde altid, at Mors var en valgstavn for ham, men han blev rigtig morsingbo, sagde Hans Ejner Bertelsen.

- Han var et fyrtårn for Mors, sagde borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Knud Sørensens forlægger, forhenværende litterær direktør på Gyldendal, Johannes Riis, var også mødt op.

- Jeg har kendt Knud, siden jeg gik i skole, hvor jeg så ham på afstand. Jeg blev forlægger for ham, først på Samleren og så på Gyldendal, og det varede indtil 2018, hvor jeg gik på pension, og han fandt et lille forlag til sine sidste digte. Det var et gnidningsfrit samarbejde gennem rigtigt mange år. Knud ville gerne have mig med på råd om redigering og opsætning, men selv teksten, var der ikke noget at rette i. Vi sås også til forfatterfrokoster i vores sommerhus ved Skælskør. Knud kom kørende derned, til han var langt oppe i firserne, selv om han havde 314 kilometer hver vej, sagde Johannes Riis.

- Der var aldrig noget at rette i hans manuskripter, sagde Knud Sørensens forlægger Johannes Riis, der stammer fra Mors.

Også forfatteren Jens Smærup Sørensen var mødt frem.

- Det er en vemodig dag. Han blev gammel og han har både været kollega og en personlig ven, fra vi flyttede hertil, hvor han jo allerede længe havde boet på Mors. Han var et gavmildt og favnende menneske, som jeg på mange områder fik et nært forhold og samarbejde med. Vi vil savne ham, sagde Jens Smærup Sørensen.