Praktikant blev dagens helt: Magnus fangede butikstyven på sin første arbejdsdag

NYKØBING:Da 16-årige Magnus Storgaard Pedersen mødte ind til første arbejdsdag som praktikant i tøjbutikken Mr. Torben Jensen i Nykøbing, havde han næppe gættet, hvordan formiddagen skulle udvikle sig.

- Jeg var i gang med at sætte mærker på noget tøj, da der kom en kvinde ind i butikken og sagde, at en mand var i gang med at stjæle nogle gadevarer, fortæller Magnus Storgaard Pedersen.

Salgsassistent Malthe Christensen greb hurtigt fat i sin unge kollega, og så satte de to ellers i fuld fart efter tyven, der var stukket af fra stedet på knallert med en hel stak herrebukser under armen.

Først var gerningsmanden ikke umiddelbart at se, men sporet var varmt:

- Vores chef Sofie Hyldig (indehaver af Mr. Torben Jensen, red.) havde set, at han stod på CircleK og var ved at tanke sin knallert. Vi skyndte os derover, konfronterede ham og tog varerne tilbage, siger Malthe Christensen.

Netop, som de to vendte tilbage til butikken, kom Nordjyskes fotograf forbi og kunne tage et billede af heltene med favnen fuld af generobrede varer.