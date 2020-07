Prisbelønnet dramatiker står bag talentforestilling

NYKØBING:En af teaterbranchens mest roste dramatikere i øjeblikket, Julie Maj Jakobsen, har skrevet afgangsforestilling til Limfjordsteatrets talenthold, som skal sættes op hen over sommeren.

Det skriver Limfjordsteatret i en pressemeddelelse.

”Kort over øer og andre utopiske steder” hedder forestillingen, som får premiere 9. august på Limfjordsteatret, og som kredser om vores forhold til både drømme og natur – og om at miste forbindelsen til begge dele.

Julie Maj Jakobsen er en af de mest spillede dramatikere i Danmark i disse år og har skrevet flere prisbelønnede forestillinger. I 2012 modtog hun Reumert-talentprisen for stykket ”Forsamlingshuset”, i 2013 var hun Reumert-nomineret for stykket ”Fucking Fattig”, og i 2018 modtog hun en Reumert som årets dramatiker for ”Aftenlandet” på Aalborg Teater, en forestilling, der også er solgt til produktion i Tyskland.

- Vi har gjort det til en tradition at hyre en dygtig dramatiker til at skrive et stykke ny dramatik til talentholdenes afgangsforestillinger. Vi synes godt, de må få oplevelsen af at arbejde med et kvalitetsmateriale, som er skrevet lige præcis til dem. Gerne med et lokalt udgangspunkt, siger teaterleder Gitta Malling i pressemeddelelsen.

Blandt andre skrev forfatter Jens Smærup Sørensen forestillingen ”Hellige kys” om kyssesekten på Mors til talentholdet 2014-16. Forrige gang var det dramatikeren Anna Panduro, der skrev forestillingen ”Aftryk” om den lokale fotograf Mette Pedersen fra Øster Assels.

”Kort over øer og andre utopiske steder” spiller fra 9. august frem til lørdag 15. august, hvor eleverne slutter med dimission. Her får de overrakt diplom som bevis på, at de har fulgt den to-årige grunduddannelse i skuespil under Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst, hvis arbejde blandt andet støttes af Kulturstyrelsens Talentpulje.