Prisen for privatliv: Mette og Kenneth betaler 100.000 for at få vejen væk fra deres hus

GALTRUP:- Vi vil gerne have lidt mere privatliv. Der er fire ejendomme på vejen efter vores hus, og det giver naturligt nok noget daglig trafik. Så nu er vi villige til at bekoste, at vejen bliver ført i en bue længere væk fra fra vores hus.

Det siger Mette Krarup Møller. Sammen med sin mand, Kenneth Krarup Møller, og parrets børn bor hun i en lille landejendom på den private fællesvej Efterskolevej ved Galtrup. Eller rettere på et lille blindt sideskud af vejen, hvor der er fem husstande. Vejen løber tæt på familiens hus og en terrasse, og det har fået parret til at ansøge Morsø Kommune om lov til at omlægge et stykke af vejen.

Den slags skal gå sin gang, og forslaget har i efteråret været sendt i høring blandt de naboer, der benytter vejen som eneste adgang til deres matrikler. De havde intet at indvende bortset fra, at en af dem henstillede til at føre vejen i en blødere bue, end det var skitseret. Det vil give bedre oversigtforhold på vejen, idet ansøgerne har planer om beplantning på den side af vejen deres vender mod deres ejendom.

Trafikken går i dag ganske tæt forbi huset. Foto: Bo Lehm

- Dette ønske tager vi ad notam, for vi er også interesseret i, at der trafikalt er god oversigt. Da ingen naboer er imod idéen, godkender vi ansøgningen, der ikke indebærer udgifter for kommunen, idet ansøgerne selv betaler, siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø.

Formelt lyder beslutningen, at den private fællesvej beliggende i landzone fra Efterskolevej nr. 18 til 28 omlægges mod øst og at det overflødige vejareal nedlægges. Men hvad koster det parret at føre den idé ud i livet?

- Vi har indhentet nogle tilbud fra entreprenører, og det kan gøres for under 100.000 kr. Det vil vi gerne investere i at få vejen på længere afstand, og vi ejer jorden, hvor den nye vejføring skal gå. På lidt længere sigt er det min plan at bygge en hal med værksted der, hvor vejen går nu, siger Kenneth Krarup Møller.

Parret har også en forventning om, at det godt kan betale sig at få ført vejen i en bue uden om ejendommen.

- Vi gør det ikke på grund af trafiksikkerhed. Vores børn er så store nu, at det ikke er et problem. Men vi tænker, at det vil tilføre ejendommen større værdi, hvis vi engang vil sælge, at man har trafikken lidt på afstand, siger Mette Krarup Møller.