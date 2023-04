Protest over færgestop: Det kan ikke nytte!

NORDMORS:"Er det mon en regnefejl? Står de forventede besparelser virkelig mål med virkeligheden set i et samfundsperspektiv?"

Sådan indleder Nordmors Erhvervsudvikling ApS et åbent brev sendt til borgmestrene i Thisted og Morsø Kommuner samt det kommunalt udpegede formandskab for I/S Mors-Thy Færgefart. For det er Feggesundfærgen, brevet drejer sig om. Om få dage, 1. maj, træder en revideret sejlplan i kraft, som betyder, at færgens sidste afgang i maj og september bliver klokken 18.10 fra Mors og fem minutter senere fra Thysiden.

Nordmors Erhvervsudvikling vil have, at færgen i de to måneder, som det har været tilfældet i en årrække, bør følge sommerplanen for juni-august med sidste afgang 20.10/20.15.

- Hvis Mors fortsat skal være en turist-ø, kan det ikke nytte, at vi lukker forbindelsen til øen nordfra ned ved 18-tiden i sæsonen. Turisme giver mange sidegevinster i form af job, omsætning, skattekroner og bosætning. Men hvis folk oplever, at de pludselig skal køre 60 kilometer længere over Vilsund for at komme til Nordmors, finder de andre mål at besøge, siger Anette Stagstrup, formand for Nordmors Erhvervsudvikling ApS.

Selskabet, der blandt andet arbejder for at få en ny købmandsbutik i Sejerslev, peger også på lastbiltrafikken, der rammes af, at færgen indstiller sejladsen tidligere i maj og september. Den er i konflikt med bestræbelserne på at reducere CO2-udledningen, og i 2025 indføres en kilometerbaseret vejafgift, som vil påføre øens vognmænd ekstra udgifter, når de skal køre udenom.

Andre aspekter er kørsel til møder, institutioner, lufthavn, efterskoler og idræt, der ifølge Nordmors Erhvervsudvikling også vil blive ramt af indskrænkningen.

Kun en bil per afgang

Meiner Nørgaard (DD), formand for I/S Mors-Thy Færgefart, har forståelse for synspunkterne, men understreger, at det var en velovervejet beslutning, som bestyrelsen traf i slutningen af 2022 om at indskrænke sejlplanen:

- Ingen skal være i tvivl om, at jeg helst så, at færgen sejlede til klokken 23 hver aften i sommerhalvåret, hvis vi havde råd til det. Men trafikken er ikke kommet tilbage i det omfang, den havde før corona-restriktionerne, og vi kan se, at det især er turisttrafikken, der svigter. I 2022 sejlede færgen i gennemsnit med en enkelt bil mellem klokken 20 og 22 i maj og september, og det er ganske enkelt for lidt, når vi også rammes af stigende energiudgifter, siger Meiner Nørgaard.

Han siger, at den 20 procent takstforhøjelse, som bestyrelsen besluttede at indføre fra denne sæson, ikke har givet fald i antal person- og lastbiler, der fragtes over med færgen. Og der har før det aktuelle åbne brev ikke været andre protester til bestyrelsen over indskrænkningen af sejlplanen, bortset fra en enkelt.

- Den eneste, der reagerede, var kromanden på Feggesund Færgekro, som naturligt nok var bange for at gå glip af aftengæster forår og efterår. Men vi må foreløbigt leve med denne indskrænkning i år, siger Meiner Nørgaard.

Spørgsmålet er, om Nordmors Erhvervsudvikling ikke burde have reageret noget før, eftersom den nye sejlplan og prisstigningen blev vedtaget i december sidste år.

- Vi er først blevet opmærksomme på den nye sejlplan her for nyligt, erkender Anette Stagstrup.