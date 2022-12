Protest fra Mors: Hvorfor skal vi male vores busser i NT's farver?

MORS:- Vi kæmper en kamp med NT om selskabets udbudsregler. Hvorfor skal vi tvinges til at male vores busser i NT's flødefarve og bruge penge på at uddanne chauffører og installere udstyr, der ikke giver mening på Mors? Penge, der kunne være brugt på flere busafgange i en situation hvor vi nu må beskære antal køreplantimer med 37 procent.

Det siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune, efter at udvalget forleden vedtog serviceniveauet for lokalruterne under de nye kontrakter, der træder i kraft i august 2023. Som konsekvens af kommunalbestyrelsens budgetforlig vil der årligt blive kørt 6298 timer færre. Skoleelever og elever på ungdomsuddannelser vil fortsat blive betjent, men det vil gå ud over pendlere, at en morgenafgang og to-tre eftermiddagsafgange fjernes fra de lokale buslinjer.

- Det er en meget alvorlig besparelse og en klar forringelse af det hidtidige serviceniveau, som vi herved tvinges til at foretage. I den forbindelse mener vi, at NT, altså Nordjyllands Trafikselskab, som jo drives af regionen og kommunerne, stiller urimeligt høje krav til entreprenørerne. Ud over busfarverne kræves det, at chaufførerne sendes på kursus i betjening af blandt andet billetautomater, og det giver slet ingen mening på Mors, hvor vi fastholder en beslutning om, at buskørsel inden for kommunegrænsen er gratis at benytte, siger Meiner Nørgaard.

Udvalget synes heller ikke, at det bør være et krav, at der installeres smart VMS i busserne, således at disses positioner kan overvåges af NT. Alt i alt koster disse krav 67.000 kr. pr. bus, svarende til en udgift på fire millioner kr. over fire år. Dem ville Morsø hellere have haft mobilitet for, og det har udvalget nu meddelt NT i et protestbrev.

Skulle have skrevet før mødet

John Christiansen (S), der er medlem af udvalg for teknik og miljø, men også Morsø Kommunes repræsentant i NT's bestyrelse, har taget kritikken med til Aalborg, men han mener, at protestbrevet skulle have været sendt noget før.

- Vi havde et bestyrelsesmøde i NT i starten af december, hvor jeg loyalt fremførte Morsø synspunkter om udbudskravene, men det kunne jeg ikke vinde gehør for. Det ville have været nyttigt med en mere officiel skrivelse at kunne henvise til. Med hensyn til busfarver, så er problematikken ens, hvad enten vi er i Frederikshavn eller i Morsø Kommune. Lokalruterne kører ikke uden for kommunegrænsen, så der skulle ikke være basis for forveksling. Omvendt henviser NT til, at en kundeundersøgelse har vist, at passagererne helst ser, at busserne er genkendelige, siger John Christiansen.

Han tør ikke sige, om sagen hermed er lukket.

- Nu kommer der så en officiel skrivelse fra Morsø, og så må vi se. Vi har forsøgt at foreslå kompromisser såsom, at Morsbusserne påsættes stribes, så de ikke skal males helt om. NT's fødefarvede og de hvide busser på Mors er jo ikke så forskellige, at det bør give anledning til misforståelser, lyder det fra John Christiansen.