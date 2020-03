Protest mod forbudsskilte: Borgere finder selv en løsning

Efter at lodsejerne omkring Paradisvej, Mølagre og Hvidagre ved Erslev har snakket grundigt sammen igen, er der tilsyneladende nu enighed om en løsning, som åbner en del af vejene for langsom kørsel. Skiltningen er i øvrigt ændret til ”ærindekørsel tilladt”, efter at billedet er blevet taget. Arkivfoto: Claus Søndberg