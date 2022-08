Protest mod salget af toldkammer er blevet en folkesag

NYKØBING:Det fhv. socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Ulla Andersen og andres protest mod Morsø Kommunes planer om at sælge det gamle toldkammer på havnen i Nykøbing er blevet lidt af en folkesag.

Bygningen har i mere end 40 år huset øens turistkontor.

Onsdag var Ulla Andersen og andre fra protestgruppen at finde blandt kræmmerne foran Spar Nord på Kirketorvet ved by night i Nykøbing.

Og allerede ved middagstid havde godt 200 skrevet under på , at de mener, at Morsø Turistbureau skal forblive på havnen, og at salget skal aflyses.

Gennemgående var kommentaren fra folk, at "der findes intet bedre sted for Morsø Turistforening end den smukke bygning på haven", og "hvorfor skal den sælges".

Frem til mandag 8. august kan interesserede købere komme med et bud og en idé om, hvad bygningen skal bruges til.

Derefter tager kommunalbestyrelsen fat på de indkomne bud og finder frem til køberen. Det blev understreget, at det ikke nødvendigvis er højestbydende, der får lov at købe bygningen.

Ulla Andersen håber, at de mange underskrifter vil gøre indtryk på rådhuset, hvor samtlige 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen har bakket op om salget.

Underskriftslisten ligger også ved samtlige købmænd på øen samt Feggesund Færgekro, Gullerup Strand Kro, Ejerslev Havn, campingpladsen samt vandrerhjemmet.

- Britt Geisler og jeg samler listerne ind søndag eftermiddag og tæller op. Udover de fysiske lister har vi også en elektronisk underskriftsindsamling kørende på nettet. Vi afleverer underskrifterne på rådhuset mandag morgen. Og så håber vi, at de gør indtryk, siger Ulla Andersen.