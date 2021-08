Protesterne hjalp: Genbrugsbutik fortsætter

NYKØBING:- Det er jeg virkelig glad for at høre. Så må vi have gjort indtryk. Da jeg mødtes med borgmesteren, følte jeg en overbakning til, at genbrugsbutikken skal fortsætte, og at man ville forsøge at finde en Morsø-model. Det er åbenbart det, man har gjort nu.

Sådan siger Helle Bisgaard Rettig, talsmand for gruppen, der vil bevare butikken på kommunens genbrugsplads på Nørrebro i Nykøbing, da Nordjyske kan overbringe hende nyheden om, at det faktisk er det, man har tænkt sig at gøre.

Forleden afleverede hun og to andre aktive brugere 558 underskrifter til borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) til fordel for at bevare butikken. Den er kommet i klemme under Folketingets vedtagne ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, der lægger op til, at genbrugsting skal tilbydes private aktører, før kommunen eventuelt må forhandle dem. I den situation så kommunen ikke noget grundlag for en fortsat butik, men det så delegationen og de mange underskrivere anderledes på.

Fortsætter indtil videre

Udvalg for teknik og miljø behandlede sagen uden for den egentlige dagsorden på sit møde onsdag. Formand Meiner Nørgaard (DF) siger:

- Udvalget vedtog i enighed, at vi fortsætter med at drive vores butik på Nørrebro, indtil der kommer et påbud fra staten om, at vi ikke må. Butikkens personale på tre medarbejdere, der egentlig var sagt op til her i sommer, fortsætter i jobbet. Bekendtgørelsen, der skal udmønte klimaplanen for den grønne affaldssektor, er ikke kommet endnu, og vi kan ikke handle i blinde, siger Meiner Nørgaard.

Betyder det, at I stopper, så snart cirkulæret ligger på bordet, eller stopper I først, når og hvis I får et direkte påbud fra staten?

- Står det til mig, fortsætter vi, indtil vi får en lodret ordre om at lukke butikken. Men selvfølgelig vil vi da se, hvad der kommer til at stå i cirkulæret, når det foreligger, siger Meiner Nørgaard.

Parallel med affaldssortering

Talskvinden for folkekravet om fortsat kommunal butik, er ikke overrasket over kommunens i hvert fald foreløbige løsning.

- Når det gælder affaldssortering, er Morsø Kommune blevet rost til skyerne, fordi ordningen kører så godt ude blandt borgerne. Derfor kunne man kun tro på, at kommunen også ville finde en løsning for butikken, der også kører godt. Det gjorde man, men vi vil selvfølgelig holde et vågent øje med udviklingen fremover, siger Helle Bisgaard Rettig.