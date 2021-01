Pyt med at det lugter lidt: Losseplads forvandles til ny legeplads for hestefolk og cyklister

SINDBJERG:Forvandlingen af Sindbjerg depotplads fra tidligere losseplads til en fremtidig legeplads for ryttere og mountainbikere er i fuld gang. Morsø Kommune har i løbet af efteråret udjævnet terrænet og taget prøver af jorden. Til foråret gøres arbejdet færdigt.

Allerede i 2009 udstedte Miljøstyrelsen krav om, at pladsen skulle lukke, idet den ikke længere opfyldte kravene til deponi. I nogle år kunne man stadig aflevere haveaffald og murbrokker på pladsen, men det var også slut pr. 1. april 2020.

I juni vedtog politikerne en retableringsplan for det cirka tre hektar store område og frigav 500.000 kroner til arbejdet. Tanken er, at det kuperede terræn fremover skal bruges til rekreative formål . Helt konkret er det planen at etablere en bane til terrænridning samt nye stier til mountainbikere oven på det areal, hvor der engang var losseplads.

- Vi har haft en stor plads, der bare har ligget hen i ingenting. Det er ikke nogen fryd for øjet. Så når der er nogle foreninger med ideer til, hvordan de kan få nogle bedre forhold, så er det godt for os alle sammen. Det spiller godt sammen det hele, mener Meiner Nørgaard (DF), formand for Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø.

I samarbejde med Hrimfaxa

Kommunen har lavet planen i tæt samarbejde med foreningen Hrimfaxa, der er en lokal klub under Dansk Islandshesteforening. Frits A. Mikkelsen, Nykøbing, er en af de klubmedlemmer, der har deltaget aktivt i planlægningsarbejdet.

Frits Mikkelsen, der på vegne af islandshesteforeningen Hrimfaxa har været med i planlægningen af den kommende terrænridebane, ser frem til de nye muligheder. Arkivfoto: Bo Lehm

- Vi er et udvalg på fem personer i Hrimfaxa, som har påtaget os den opgave at koordinere tingene, siger han og fortsætter:

- Vi har planlagt den terrænridebane, der skal laves derude. Der vil blive lavet et sted mellem 25 og 35 forhindringer, for eksempel i form af stejle jordtrapper.

Frits Mikkelsen forklarer, at den kommende bane ikke kan sammenlignes med en almindelig ridetur i skoven. Banen vil være designet til at udfordre både hest og rytter og vil leve op til kravene i den disciplin, der hedder trec.

- I øjeblikket er der stort set ikke nogle steder i Nordjylland, hvor man kan træne den disciplin, siger han. Forventningen er derfor, at banen også vil tiltrække mange andre ryttere end Hrimfaxas egne medlemmer.

Klubhus er usikkert

Ud over den terrænridebane, der er på vej til at blive realiseret, drømmer klubben også om at få opført et nyt klubhus ude på det kommunalt ejede areal. Der er en eksisterende bygning, men ifølge Frits Mikkelsen er den i for dårlig stand til at renovere.

En ny ovalbane og en ridebane med tilskuerfaciliteter er også på klubbens ønskeliste.

De ovennævnte ønsker kan dog ikke nødvendigvis realiseres på det pågældende sted. Det oplyser Niels Pedersen, centerchef for teknisk drift i Morsø Kommune.

- Der kan jo ind imellem være nogle lugtgener fra det nærliggende biogasanlæg. Det er inden for den ramme, som miljøgodkendelsen giver, det er ikke det, men det gør bare, at man ikke må etablere noget, der kan være til hinder for den virksomhed, der har tilladelsen, og det vil et klubhus kunne være, lyder vurderingen fra den kommunale chef.

Ifølge Niels Pedersen er det heller ikke sikkert, at der må laves tekniske anlæg som ovalbane og ridebane.

- Nu starter vi med det, der er planlagt. Og så må vi se, om vi kan finde et andet område til et eventuelt klubhus, siger han.

Foruden de tre hektar tidligere losseplads, som retableres nu, er der mere areal rundt om, i alt cirka 12 hektar.

Jord fra omfartsvej

Terrænridebanen vil blive gjort færdig i forbindelse med, at Morsø Kommune til foråret får anlagt en omfartsvej syd om Mollerup. Det sker for at lede trafikken til Mollerup Mølle uden om landsbyen. Det er jord herfra, der skal køres til Sindbjerg og bruges som ren overjord de steder, hvor jordprøver har vist, at der er behov for et tykkere lag ren jord på den gamle losseplads.

- Så skal vi have afsluttet med Miljøstyrelsen, og så regner vi med, at området bliver beplantet med træer og buske til efteråret, siger Niels Pedersen.