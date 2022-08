Rådhustorvet fyldt med folk, der kæmper for en toldbygning

NYKØBING:Selv om sagen fortsat er mørkelagt og sparket til hjørne af Morsø Kommunes økonomiudvalg, insisterede borgere på Mors tirsdag eftermiddag på at markere deres modstand mod salg af den gamle toldkammerbygning på Havnen 4 i Nykøbing.

Anslået var omkring et par hundrede af dem mødt op til tirsdagens demonstration foran rådhuset, som var anmeldt og arrangeret af forhenværende kommunalpolitiker Ulla Andersen og pensionist og forhenværende butiksindehaver Britt Geisler.

Foto: Bo Lehm

Ulla Andersen sagde til forsamlingen, at borgmester Hans Ejner Bertelsen havde stillet hende et perspektiv i udsigt.

- Han sagde, at det var muligt, at turistkontoret ville få til huse i det nye fantastiske oplevelses- og søsportscenter, der skal bygges på Nordhavnen. Men så siger jeg, at det vil stå færdigt i 2026, og hvor skal turistkontoret så være de næste fire år, sagde Ulla Andersen.

Foto: Bo Lehm

En del af demonstranterne fulgte med op i byrådssalen, hvor der var trængsel om de få tilhørerpladser. For sagen var ikke helt og aldeles holdt ude fra dagens dagsorden, hvor den tilmed figurerede på den åbne dagsorden som sidste punkt inden godkendelse af referatet.

"Orientering af kommunalbestyrelsen om modtagelse af underskriftindsamling på rådhuset" hedder punktet. Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) indstillede her, at de 21 politikere tager til efterretning, at han tirsdag 9. august klokken 11 tog imod 1441 underskrifter under overskriften "Bevar turistkontoret i toldkammer bygningen på Havnen".

Foto: Bo Lehm

Der står desuden i indstillingen 971 af underskrifterne blev afleveret på papir - i alt 57 A4-sider, mens resten forelå elektronisk på hjemmesiden www.skrivunder.net. Disse 470 navnetilkendegivelser har kommunens forvaltning opgivet at downloade eller printe ud, men det er bekræftet, at de findes.

På økonomiudvalgsmødet 24. august vedtog et flertal af de syv politikere at forkaste de to indkomne bud på bygningen med begrundelsen, at det ikke var tilstrækkeligt belyst, hvad byderne vil med bygningen. Det må politikerne ikke kommentere på af hensyn til bydernes diskretion. Jens Dahlgaard (S) har dog tilkendegivet, at han stemte imod salg af bygningen.

Protest mod, at kommunen vil sælge toldbygningen