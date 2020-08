Radikale Venstre klar med kandidater til stemmesedlen på Mors

MORS:Som det ser ud nu, står Jette Jepsen sammen med Gyrithe Stilling, Lars Bo Majgaard, Steen Asgeir Petersen og Bo Fink klar på stemmesedlen til kommunalvalget på Mors i 2021.

På generalforsamlingen tirsdag i Radikale Venstre Thy/Mors præsenterede kandidaterne sig til det kommende kommunalvalg på Mors og fik grønt lys af de fremmødte medlemmer til at arbejde videre, lyder det i en pressemeddelelse fra Jette Jepsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen på Mors for Radikale Venstre..

- Vi har nu et hold af kandidater, og det er meget glædeligt, da Radikale Venstre ikke har været på stemmesedlen siden 2005. Vi skal igen have repræsenteret de gamle værdier, som Radikale Venstre bygger på, i kommunalbestyrelsen. Jeg kan mærke, de radikale værdier lever her på Mors i bedste velgående, og de stemmer skal vi høre noget mere.

- Det Radikale Venstre har stærke rødder på Mors. Peter Munch, som var medstifter af partiet i 1905, er født og opvokset i Redsted. Peter Munch blev en markant radikal folketingspolitiker, som bestred poster som indenrigs-, forsvars- og udenrigsminister, siger Jette Jepsen i pressemeddelelsen.

Radikale Venstres hold på Mors Gyrithe Stilling. 54 år. Har tidligere været opstillet for Radikale Venstre på Møn, uddannet lærer, er nu døgnplejer og stutteriejer. Bor i Ejerslev. Lars Bo Majgaard. 51 år. Lektor på VUC Thy-Mors. Bor i Nykøbing. Steen Asgeir Petersen. 53 år. Var spidskandidat for Radikale Venstre på Mors ved valget i 2005. Lærer på Ø. Jølby Friskole. Bor i Thorup. Bo Fink. 71 år. Er efter en periode hos Enhedslisten vendt tilbage til de Radikale. Opstiller også til Regionsrådet, hvor han i indeværende periode har siddet kortvarigt som suppleant. Har været ansat som lektor på gymnasiet i Thisted og har også undervist på Morsø Gymnasium. Bor i Sundby. Jette Jepsen. 52 år. Medlem af kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre og repræsenteret i børne- og kulturudvalget og økonomi-udvalget. Sundhedsplejerske. Bor i Hvidbjerg. VIS MERE

Gruppen af kandidater ønsker, at Peter Munchs oprindelige radikale værdier om demokrati, fritænkning, social stabilitet, solidaritet og fokus på at udbygge et socialt og kulturelt fællesskab bliver stærkere repræsenteret på Mors, lyder det.

- Dette krydret med de nye linjer i radikal politik om at passe på vores natur, klima og bæredygtighed. Vi er det centrumparti, der ikke tænker i dem og os, blå eller rød, men virkelig mener, at sammen er vi bedst.

- Vores største mål er at få brudt Venstres absolutte flertal, da denne magtfuldkommenhed er usundt for demokratiet på Mors. Vi stiller op for igen at skabe et reelt levende demokrati, hvor der bliver plads til diskussioner i kommunalbestyrelsen og flere måder at tænke på, lyder det fra Jette Jepsen.

Ifølge Jette Jepsen er der endnu ikke sat punktum på holdet for Radikale Venstre på Mors, da der kan komme ændringer og flere kandidater til, men Jette Jepsen fremhæver de nuværende kandidater som et spændende hold, der er spredt på alder, geografi og politisk erfaring.