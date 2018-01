Frimurernes anden brand

NYKØBING: Frimurere var oprindeligt omrejsende bygmestre, der opførte de store katedraler. I Nykøbing må den lokale frimurerloge, Sankt Johannneslogen Fiat Lux, se sine egne mure om ikke beskudt, så angrebet af brande fra to sider.

- Muren ind mod Havnegade 10 var helt varm længe efter, at branden i nabohuset var blevet slukket natten til lørdag. Der er røgskader forskellige steder i huset, der er vand i kælderen fra slukningsarbejdet, og vi skal have pillet isoleringen af ydermuren for at se, om noget er ødelagt. Et skadeservicefirma skal gennemgå hele huset, siger Jesper Brask, ordførende mester i frimurerlogen i Nykøbing.

Røgskaderne er dog ikke så voldsomme, som de var for snart seks år siden. 31. januar 2012 nedbrændte diskoteket Buddy Holly i Havnegade 16, hvor der siden blev opført en kombineret forretnings- og beboelses- ejendom blandt andet med værtshuset Tredje Halvleg.