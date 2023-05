Rane Willerslev giver en peptalk: Her kan du høre ham

NYKØBING:Det handler om fællesskab og samarbejde, når Frivilligcenter Mors 7. juni inviterer alle frivillige fra øens foreninger og fællesskaber, samt andre interesserede, til en aften i selskab med Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, og Anne Eggebrecht, kaospilot.

Rane Willerslev vil starte aftenen med at holde et underholdende oplæg, og herefter skal deltagerne på banen sammen med Anne Eggebrecht i en debatcafé, hvor emnet er nye samarbejdsmuligheder og mulighederne for at udvikle fællesskabet i de enkelte foreninger.

Museumsdirektør Rane Willerslev er en af landets mest efterspurgte foredragsholder. Anne Eggebrecht kommer fra konsulentbureauet Handlemod og står bag foreningen Skateducate.

Arrangementet er et led i projekt Jeg til Os, der sætter fokus på, at det skal gøres lettere for udsatte børn og unge at blive en del af sociale og aktive fællesskaber på Mors og dyrke bevægelse i fællesskab med andre. Projekt Jeg Til Os - Bevægelse i fællesskab er et treårigt projekt, som er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og støttet af DGI Nordjylland, FGU Nordvest, Morsø Ungdomsskole og Morsø Kommune.

Frivilligcenter Mors er projektholder, og her er Marie Louise Andersen ansat som projektleder. Hun udtaler i en pressemeddelelse:

- Med projektet arbejder Frivilligcenter Mors for at gøre adgangen til foreningslivet nemmere for bevægelsesuvante børn og unge, så flere børn og unge oplever glæden ved at være en del af et fællesskab, og særligt et bevægelsesfællesskab. Samarbejde mellem de forskellige fællesskabsudbydere er en vigtig nøgle for at udvikle aktiviteter, som også kan tiltrække dem, der endnu ikke er del af øens rige foreningsliv.

Arrangementet 7. juni foregår i Det Ottekantede Forsamlingshus i Øster Jølby. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på forhånd.