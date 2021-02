Ransagning gav pote: Politiet fandt godt 100 gram amfetamin

NYKØBING:En 28-årig mand fra Nykøbing fremstilles mandag i retten i Holstebro, efter at politiet ved en ransagning søndag på den adresse, han holder til i Nykøbing, fandt godt 100 gram amfetamin.

Den 28-årige kan imødese en lang række sigtelser. Han blev i første omgang stoppet af politiet søndag klokken 17.34, da han kom kørende i Filtenborggade i Nykøbing. Her fører politiets tjek af manden til, at han sigtes for at køre under påvirkning af euforiserende stoffer, for at køre i frakendelsestiden og for at være i besiddelse af tre gram skunk og fire gram hash. Derudover blev der fundet en kødøkse i bilen, så manden sigtes også efter våbenloven.

En passager i bilen, en 21-årig mand fra Nykøbing, blev fundet i besiddelse af 0,4 gram hash.

Politiet ransagede derefter adressen, hvor den 28-årige mand holder til, og her blev fundet den store mængde amfetamin. Det er ikke første gang, politiet finder manden i besiddelse af stoffer.

- Vi har taget ham med amfetamin et par gange før. Nu ryger han ind. Det er der ingen tvivl om, siger politikommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted.