Ransagning: Sigtet for salg af stoffer

NYKØBING:To mænd blev standset af politiet på Langebæksgade lørdag eftermiddag klokken 17.18. Det var den 26-årige, som er fra Dronninglund, der kørte bilen som tilhører den 27-årige, som er fra Nykøbing.

Begge var påvirket af stoffer, og derfor blev den 26- årige sigtet for at køre bil i påvirket tilstand. Men det stopper ikke her. Politiet valgte at ransage den 27-åriges lejlighed.

Her fandt politiet 27 gram hash, 10 gram kokain, 1 gram amfetamin, 4 gram skunk, en hel del piller samt 133 pakker cigaretter af mærket Prince. Derudover fandt politiet 5.200 kroner i kontanter, som blev beslaglagt.

De to mænd er sigtet for salg af euforisernede stoffer.