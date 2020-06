Ransagninger på Mors efter narko

MORS:To morsingboer blev i nat bremset i et togt, hvor den ene kørte påvirket af stof, og der blev beslaglagt forskillige former for narkotika i bilen. Det sket klokken 01.45 på Rute 26 tæt ved afkørslen til Næssundvej.

Chaufføren er en 27-årig mand, der også blev sigtet for at køre bil i frakendelsestid. Hans passager, en 26-årig man, blev også anholdt på grund af fundet af stoffer.

Politiet foretog her til formiddag ransagninger på de to mænds bopæle.