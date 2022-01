Razzia gav gevinst: Knallerter kunne køre over 90 km/t

NYKØBING:Lokalpolitiet i Nykøbing og Midt- og Vestjyllands færdselsafdeling holdt onsdag formiddag knallertaktion på Mors.

20 knallerter blev kontrolleret. Heraf var seks knallerter det, der på politisprog hedder "konstruktivt ændret", som gjorde dem i stand til at køre stærkere end det tilladte. I to tilfælde så grelt, at knallerten kunne køre over 90 km/t.

Tre knallertførere havde ingen registrering, en havde ikke sine forsikringspapirer med og to knallerter blev fundet med generelle fejl og mangler.

- Det var en rigtig fin aktion med hjælp fra lokalpolitiet i Nykøbing og færdselsafdelingen, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.