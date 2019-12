Spærrer vej helt: Redningsstation med raketter skal stoppe vindmølle

NYKØBING:Redningsstationen i Thyborøn er mandag eftermiddag nået til Mors for hjælpe med at få stoppet den løbske vindmølle, der siden natten til mandag har spærret trafikken ved viadukten, hvor Næssundvej krydser hovedvej 26 uden for Nykøbing.

Vildsundvej ud for Nykøbing Mors bliver afspærret mellem Sallingsundvej og Nørrebro, mens redningsstationen arbejder, og der sker, fordi der bliver brugt redningsraketter til forsøget på at stoppe møllen.

Det er raketter af den type, der normalt skydes ud til havarerede skibe, som skal i brug for at få stoppet vindmøllen. I forhold til vindmøller er opgaven helt ny for redningsstationen, fortæller stationsleder Villy Jakobsgaard:

- Nej, vi har aldrig skudt efter vindmøller før, fortæller han i mobiltelefonen, mens han mandag eftermiddag var på vej til Mors.

Det er en line af nylon, som skal sydes op mellem de roterende møllevinger. Det første stykke line er seks millimeter tykt, hvorefter det gradvist bliver tykkere.

Redningsstationen har fem eller seks raketter med i bilen - og dermed ligeså mange forsøg på at få stoppet vingerne på den mere end 30 år gamle vindmølle. Hele aktionen skal dog være afsluttet inden mørkets frembrud omkring klokken 16.

Det er uvist, hvorfor Thyborøn Redningsstation - og ikke den noget nærmere station i Hanstholm - der har fået opgaven. Ifølge Villy Jakobsgaard råder redningsstationen i Hanstholm over det samme udstyr.

Efter det oplyste er samme metode blevet brugt én gang tidligere - nemlig på Falster - til at bremse en løbsk vindmølle.