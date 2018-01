Rekordoverskud hos Thisted Bryghus

THISTED: 2,9 mio. kr. efter skat og afskrivninger viser bundlinjen for Thisted Bryghus’ regnskab for 2016/2017. Omsætningen steg med fem procent til 45,2 mio. kr. netto. Samlet set steg omsætningen med 31 procent over de seneste fem år, fortalte Aage Svenningsen, direktør for Thisted Bryghus, til generalforsamlingen lørdag aften i Thy Hallen. Desuden har bryggeriet, der modtog forskellige hæderspriser i 2017, foretaget investeringer for 6,3 mio. kr. i det netop afsluttede regnskabsår og for 18 mio. kr. de seneste fem.

Netop investeringer er vejen frem til at fremtidssikre Thisted Bryghus, konstaterede Aage Svenningsen foran de lidt over 1300 fremmødte.

- Det er alle investeringer, der er med til at fremtidssikre Thisted Bryghus. Det forbedrer bryghusets effektivitet, forbedrer produktkvaliteten og ikke mindst forbedrer bryghusets konkurrenceevne, sagde han og fortsatte:

- Jeg er glad for, at vi har betalt investeringerne kontant og stadigvæk har likviditet til den daglige drift, tilføjede han på generalforsamlingen, der også går under navnet den fjerde højtid.