Rema 1000 klar med åbningsdato: Her åbner spritnyt supermarked

Selv om byggeriet af en ny Rema 1000 butik i Nykøbing ikke er færdiggjort endnu, så er butikskæden nu klar til at melde en åbningsdato ud. Torsdag 21. september slår købmand Lars Skals Jensen dørene op til den ny dagligvarebutik på Vesterbro i Nykøbing.

Klokken 8.00 vil der blive budt velkommen, og den røde snor bliver klippet. Derefter åbnes butikken. Købmanden vil dele en lille gave ud til de første kunder. Det oplyser Rema 1000 i en meddelelse.

Butikken kommer til at ligge på den grund, hvor bilforhandleren Ford tidligere havde adresse. Da Ford flyttede ud til det ny butiksområde ved Aabro Fald, blev vejen banet for et nyt byggeri på grunden inde ved Vesterbro. Byggeriet har dog været forsinket undervejs, blandt andet på grund af mangel på byggematerialer og håndværkere.

Lars Skals Jensen glæder sig til at kunne flytte butikken ind i de nye rammer. Han oplyser, at selve butikken bliver lige så stor som den ny Rema 1000-butik i Vilsund, blot en anden form. Det betyder, at den ny butik i Nykøbing bliver cirka 200 kvadratmeter større end den eksisterende, og det samme gælder lageret.

- Der bliver parkering hele vejen rundt om bygningen. I forhold til Vilsund bliver der lidt færre parkeringspladser, men det er jo også en by-butik, siger købmanden.

Lars Skals Jensen har været købmand i Rema 1000 i Nykøbing i 23 år, og planerne om en ny butik har været længe undervejs.

- Jeg har ventet i mange år på det her, så det bliver da fantastisk, fastslår han.

Forretningen er nødt til at holde lukket i nogle dage i forbindelse med flytningen, oplyser han. Den sidste åbningsdag i gågaden bliver 8. september.