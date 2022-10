Remasjang: Så blev vejen banet for dagligvarebutik

NYKØBING:Et stykke autobranche-historie forsvinder i disse dage fra Nykøbing. Det sammenflikkede kompleks af værksted og bilforhandling inklusive en gammel villa rives ned og køres bort. Det har eksisteret siden 1940'erne, men fra 1981 som Kristian Odgaard ApS. Ford-forretningen er nu flyttet til nyt flot bilhus på Vester Fald.

Den 4100 kvadratmeter store ryddede grund på Vesterbro 12 skal i stedet blive til Rema 1000. Indehaver af den norskejede kædes nuværende butik i Vestergade, Lars Skals Jensen, glæder sig selvsagt til, at kædens byggeselskab tager fat på nybyggeriet.

- Der er ikke sat nogen endelig dato for byggestart. Der skal renses op for forurening og piloteres, inden man kan gå i gang. Det burde ske inden første kvartal næste år rinder ud. Med hensyn til byggeriet er planerne ikke ændret, men vi kan løbe ind i problemer med materialemangel, siger Lars Skals Jensen.

Rema 1000 etablerede sig i Vestergade 8 i 1994. Lars Skals Jensen har haft butikken siden 2000, og han lægger ikke skjul på, at pladsen er trang. Arkivfoto: Bo Lehm

Butiksarealet vil blive forøget fra de nuværende 590 til 1200 kvadratmeter i det nye.

- Jeg forventer da, at det vil øge omsætningen, at vi kommer ud i lyset på en synlig plads i byen og udskifter en gammel butik med en helt ny. Og dermed vil antal medarbejdere og varesortiment også blive forøget. Men jeg er så gammel i gårde, at jeg tager en ting ad gangen. Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, siger købmanden.

Her får Rema 1000 butik, lager og parkering engang i 2023.

For nylig beskrev Nordjyske, at Rema 1000 drives efter et franchisekoncept, med lokale, selvstændige købmænd som ejere. Artiklen oplistede de mest succesfulde Rema'er i Nordjylland, men her figurerede Nykøbing-forretningen ikke.

- I skrev jo nærmest, at vi er millionærer alle sammen. Det er en mild overdrivelse! Vi har pæne resultater gennemsnitligt, men der er butikker, som ikke er så godt kørende. Desuden er butikkernes alder, størrelse og indretning vidt forskellige, så det er ikke helt fair at sammenligne os, siger Lars Skals Jensen.

Ifølge Proff.dk havde Lars Skals Jensen 717 Mors ApS, som er Rema 1000-butikken, en bruttoomsætning på 2,9 millioner kr. i 2021, men genererede kun et overskud før skat på 112.000 kr. Der er således plads til forbedringer på den kommende adresse Vesterbro 12.