Renovering af Sallingsundbroen: Nordsiden er snart færdig

SALLINGSUND:Første etape af den omfattende renovering af Sallingsundbroen er ved at være afsluttet, og i weekenden 8.-10. oktober rykker entreprenørerne fra den nordlige til den midterste del af broen.

Det var ellers planen, at en sydlige del af broen skulle renoveres før den midterste. Men på grund af den lange periode med vintervejr i år er der lavet om på rækkefølgen, så den midterste del - der er den mindste af de tre etaper - tages først, fortæller projektleder Rasmus Bang fra Vejdirektoratet.

- Det er ikke lykkedes for entreprenøren fuldt ud at indhente forsinkelsen. Ved at ændre rækkefølgen kan vi opnå en mere robust tidsplan og dermed sikkerhed for, at arbejdet som planlagt kan afsluttes i november 2023, siger Rasmus Bang.

Under den kommende etape vil trafikken kunne køre på hver side af det område, hvor der arbejdes - som hidtil med reduceret bredde på kørebanerne og hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Men i forbindelse med omlægningen vil der være signalanlæg om aftenen og natten fra kl. 17 onsdag 6. og torsdag den 7. oktober - og hele den følgende weekend fra fredag kl. 17.

Etape 2 ventes afsluttet i august 2022, hvorefter sidste del af det fire år lange renoveringsarbejde vil kunne gennemføres indtil udgangen af 2023. I hele perioden skal der bestilles tid for passage af køretøjer, der er bredere end 3,65 meter.